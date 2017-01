Yeni Call of Duty Oyunu Geçmişe Gidebilir!

Eğer son Call of Duty oyunu olan Call of Duty: Infinite Warfare beklentilerinizi karşılamadıysa bu sene size hitap edecek bir Call of Duty oyunu oynama imkanınız olabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Call of Duty: Infinite Warfare duyurulduğunda oyuncular bu oyunu yerden yere vurmuştu. Öyle ki, oyunun YouTube üzerinde yayınlanan duyuru videosu tüm zamanların en çok dislike alan YouTube videoları arasına girmişti. Bunun sebebi ise oyunun kalitesizliği gibi sebepler değildi; oyuncuların Call of Duty: Infinite Warfare'ın serinin özünden kopmuş olduğuna inanmasıydı.

Call of Duty oyunlarıyla ilk tanıştığımızda o dönem için benzersiz bir oyun tecrübesi yaşamıştık. Bizi 2. Dünya Savaşı'na götüren ilk oyunların ardından seri modern savaş konseptine yönelmiş, 4. oyun olan Call of Duty: Modern Warfare ile zirve yapmıştı. Fakat Modern Warfare serisinden sonra yayınlanan Call of Duty oyunları farklı zaman dilimlerine gitmiş, gelecekte geçen hikayeleri nedeniyle sevilmemişlerdi. Hatta bu oyunlarda Kevin Spacey ve Kit Harington gibi ünlü isimlerin rol almasına rağmen seri eski başarısını yakalayamamıştı.

Yeni Call of Duty oyununu geliştirecek olan Sledgehammer Games geçtiğimiz günlerde yılbaşı nedeniyle paylaştığı bir Twiter iletisi ile oyun gündemine oturdu. Bu mesajda oyuncuların yeni yılı kutlanırken üzerinde Call of Duty logosu yer alan bir M1911 tabanca görülebiliyor. Görselde M1911 model silahın seçilmesi beraberinde soru işaretlerini de getirdi.

Bilindiği üzere M1911 model tabanca, 1911 yılında üretildi ve 80'li yılların ortasına kadar kullanıldı. Eğer Sledgehammer Games yılbaşı görseliyle bize yeni Call of Duty oyunu ile ilgili ipucu veriyorsa M1911, yeni Call of Duty oyununun 20. yüzyılda geçeceği anlamına gelecektir. Oyunda 1. DÜnya Savaşı, 2. Dünya Savaşı veya Vietnam Savaşı gibi farklı zaman dilimlerinden biri bizi bekliyor olabilir.

Call of Duty serisinin en büyük rakibi Battlefield son oyununda 1. Dünya Savaşı'na dönmüştü. Bu nedenle oyunun edindiği ilk izlenim Call of Duty: Infinite Warfare'den daha iyi olmuştyu. Bu nedenle yeni Call of Duty oyununda geçmişe dönmemiz ihtimaller dahilinde.

