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Yeni Call of Duty Oyunu Serinin Köklerine Dönecek!

Yeni Call of Duty Oyunu Serinin Köklerine Dönecek!

Son Call of Duty oyunu Call of Duty: Infinite Warfare hakkında açıklamalar yapan Activision yetkilileri, ünlü FPS oyunu serisinin mevcut durumu ve gelecekte neler sunacağı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Hatırlanacağı üzere son birkaç Call of Duty oyunu bilim kurgu temasına sahip olan ve gelecekte geçen hikayelere sahipti. Bu durum, ilk olarak 2. Dünya Savaşı konulu oyunlarla çıkış yapan serinin hayranlarının hoşuna gitmemişti ve Call of Duty: Infinite Warfare duyuru videosu YouTube üzerinde en çok dislike alan videolar arasına girmişti. Anlaşılan o ki Activision'un bu kararı satışlara da yansıdı. Activision yetkilileri, serinin son oyununun bir önceki oyun olan Black Ops 3'e göre çıkış döneminde yarı yarıya daha az sattığını açıklıyor.

Call of Duty: Infinite Warfare'in beklenen satış rakamlarını yakalayamaması şüphesiz ki Activision'ın kafasını taşlara vurmasına sebep olmuş. Firma yetkilileri 2017'de çıkacak yeni Call of Duty oyununun serinin köklerine döneceğini ve serinin geleneksel savaş sisteminin tekrar merkezde yer alacağını ifade ediyor. Fakat oyun ile ilgili başka bir bilgi paylaşılmıyor.

Activision'un bu sözlerini cebimize koyarsak, yeni oyunu geliştiren Sledgehammer Games ekibinin daha önceden yaptığı paylaşımlar da yeni Call of Duty oyununun geçmişe döneceğine işaret ediyordu. Hatırlanacağı üzere Sledgehammer Games yılbaşında bir görsel paylaşmıştı. Bu görselde 20. yüzyılın ikonik silahı M1911 yer alıyordu. Yani yeni Call of Duty oyunu 1. Dünya Savaşı'ndan başlayarak 1980'li yıllara kadar uzanan geniş bir zaman dilimi içinde yer alabilir.

İndir
Call of Duty: Infinite Warfare
Call of Duty: Infinite Warfare FPS Oyunu

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Call of Duty: Black Ops 3
Call of Duty: Black Ops 3 FPS Oyunu

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Call of Duty: Advanced Warfare
Call of Duty: Advanced Warfare FPS Oyunu

Call Of Duty: Infinite Warfare İncelemesi

Yeni Call of Duty Oyunu Geçmişe Gidebilir!

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Yazar: - 10.02.2017

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