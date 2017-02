Yeni Call of Duty'i Görünce Çıldıracaksınız

Call of Duty serisinin yeni oyununu geliştiren Sledgehammer Games'ten, heyecan verici açıklamalar geldi. Stüdyonun patronu Glen Schofield, "yeni oyunu görünce herkes kafayı yiyecek." dedi.

Call of Duty serisi birkaç yıl öncesine kadar satış rekorları ile gündeme geliyordu. Fakat son üç yıldır Activision'ın oyunu uzaya götürme çabası sebebiyle seriye karşı bir tepki doğmuş, Call of Duty: Infinite Warfare'in ilk videosu, YouTube tarihinin en beğenilmeyen videoları arasına bile girmişti. Bu tepkilerden sıyrılmak için seriyi köklerine geri döndürme kararı alan geliştiriciler, 2017 model Call of Duty için heyecan verici açıklamalar da yapmışlardı.

Call of Duty 2017'nin geliştiricisi Sledgehammer Games'in patronu Glen Schofield da konuya dair açıklamalarda bulundu. Oyun hakkında bilgiler vermek için sabırsızlandığını söyleyen Schofield, yakın zaman sonra beklenen açıklamayı yapacaklarını ekledi. Şu an için çok fazla ayrıntı veremeyeceğini belirten yapımcı, oyunun bazı "köklere" ve "iyi bir temele" sahip olacağını belirtti.

Sledgehammer Games'in geliştirdiği en iyi oyunun bu olduğunu söyleyen Glen Schofield, insanların ilk videodan sonra "kafayı yiyeceklerini" düşündüğünü söylemeden de geçemedi. Resmi açıklamanın ne zaman yapılacağını ise Activision ile yapacakları bir toplantının ardından belirleyeceklerini söyleyen yapımcı, Twitter üzerinden bu sözlerini destekler açıklamalar yapmaya da devam ediyor.

Call Of Duty: Infinite Warfare İncelemesi

Yeni Call of Duty Oyunu Geçmişe Gidebilir!