Yeni Çipli Kimlik Kartları Sonrası Eski Nüfus Cüzdanlarına Ne Olacak?

-Seninki pembe galiba? Nasıl ki "kafa kağıdı" demeyi unuttuk, artık nüfus cüzdanlarımızın renkleri hakkında yapılan şakaların da tarihe karışma vakti geldi. Yeni espriler ne hakkında olur bilemiyorum fakat ehliyetleri de içerecek bu yeni uygulamayla, kimlik kartlarımızda bulunacak diş izlerini görür gibiyim.

2 Ocak tarihinden itibariyle değişimine başlanılan kimliklerimiz hakkındaki ilk soru işareti; ne kadar vaktimiz olduğu. İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, yenisini alana kadar hali hazırda kullandığımız soğuk mühürlü nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin geçerliliğini koruyacağını açıkladı. Kaybolmuş ve kullanılamaz duruma gelmiş kimlik kartları artık yenileriyle değiştirilmek zorunda. Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına girecek öğrencilerin, pasaport ve vize işlemleri olan vatandaşların haklarını korumaya yönelik bu uygulamayla daha sağlıklı bir değişim döneminden geçeceğimizin sinyalleri verilmiş oldu.





Malum, biz Türklerin son güne kadar bekleme özelliği düşünülecek olursa, bir son tarih belirleneceği tahmin edilebilir. Mutlaka ilerleyen günlerde ne kadar süremiz olduğu resmen duyurulacaktır. Sanıyorum bu vakti yeni kimlikler için şakaları düşünmekte kullanabiliriz.

"-Senin kimliğe çip gerekmez ki oğlum, zaten sen çipsin heheheh ?"

Yeni Çipli Kimlik Kartları Fiyatı Belli Oldu!

Yeni Kimlik Kartları Başvuruları Bugün Başladı! İşte Bilmeniz Gereken Her Şey