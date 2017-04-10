Yeni Galaxy Note 8 Daha Büyük Bir Ekranla Gelecek

Samsung tam Galaxy Note üretim bandından vazgeçecekken birden bire Galaxy Note 8 cihazların üretimini 2017'de gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Samsung Galaxy Note 7'nin arkasında bıraktığı tüm kötü intibaları kullanıcılarına unutturup unutturmayacağı henüz daha çok net değilken, Galaxy Note 8 dedikoduları internette dolaşmaya başladı bile.

Yeni aldığımız duyumlara göre yeni Samsung Galaxy Note 8 cihazlar daha büyük ekran ve ekranla bütünleşik parmak izi tarayıcısı gibi özelliklerin de cihazların yeni özellikleri olabilecek. Samsung Galaxy Note 8'in kod adının 'Great' olduğunu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu gibi bir "kod adıyla" şirket elbette beklentileri yüksek tutmaya odaklanmış olduğunun da sinyallerini veriyor.

Teknolojik özelliklerinin de piyasaya yavaş yavaş fısıldanıyor olması Samsung'un biraz ağırdan alsa da Galaxy Note 8'e tüketicileri hazırlamaya çalıştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Galaxy Note 8 Teknik Özellikleri (tahmin edilen)

Slashleaks.com web sitesinde sızdırılan yeni bir tasarım planı Galaxy Note 8'in ekranının daha büyük olacağını işaret ediyor. Dedikodulara cihazın OLED ekranın büyüklüğü 6.32 inç ebadında olacak. Bu kadar büyük bir ekranın bir parmak izi tarama özelliğini de barındırabileceği konuşuluyor. Bu arada Galaxy Note 8 büyük olasılıkla yüz tanıma özelliği kullanmayacak. Snapdragon 835 işlemcisi kullanıp kullanmayacağı henüz kesinleşmeyen cihaz için şimdilik dedikodular bundan ibaret.

Gelen haberlere göre bir Samsung Note 8 cihazın bu yılın son çeyreğine ertelendiği de söyleniyor. Söylentiler yeni Samsung Note cihazın alışıla gelen çıkış tarihinden daha ileri bir zamana ötelendiğini fısıldıyorlar. Geleneksel olarak her yılın 3'üncü çeyreğinde tanıtılan Note serisi, bu kez yılın 4'üncü çeyreğinde tüketicinin karşısına çıkacak.

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