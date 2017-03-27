?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiYeni Geliştirilen Robotik Cilt Teknolojisi, İnsan Derisinden Daha Hassas

Yeni Geliştirilen Robotik Cilt Teknolojisi, İnsan Derisinden Daha Hassas

robotik cilt teknolojisi

Glasgow Üniversitesi’nde geliştirilen 'robotik cilt', insan derisinden defalarca daha hassas. Dokunma duyusu gibi geri bildirim verebilen yeni teknoloji, silikon ve grafenden oluşuyor.

Profesör Ravinder Dahiya ve ekibi tarafından üretilen yapay deri, düşük maliyetli olmasının yanında oldukça esnek bir yapıya sahip. Türünün ilk örneği olan bu robotik deriyi tanıtan Profesör Dahiya, “Sayesinde artık çok daha hafif protezler üretilebilir ve yumuşak tenli daha duygusal görünümlü robotlara doğru büyük bir adım atabiliriz.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda  kendi enerjisini üretebilen solar panellere sahip olan robotik cilt, santimetre kare başına 20 nanovat güç gerektiriyor. Derinin hemen altına konumlandırılmış güneş panelleri, ortamdaki ışığın yüzde 98’ini kullanabiliyor. Dokunsal duyuyu elde etmeyi sağlayan atomik grafen katmanı, gerekli enerjisini bu panellerden sağlıyor.

350 dolar maliyetle 3D yazıcılarla üretilen bu yapay derinin seri üretimine geçilmesi durumunda maliyeti daha da düşürülebilecek. Piyasadaki binlerce dolarlık protezlere kıyasla, Dahiya’nın ‘insan derisinden daha iyi’ olarak nitelendirdiği robotik deri, gerçek hayatta ne zaman karşımıza çıkmaya başlayacak hep birlikte şahit olacağız.

Yazar: - 27.03.2017

Yeni Geliştirilen Robotik Cilt Teknolojisi, İnsan Derisinden Daha Hassas İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Hükümetler WhatsApp'ın İstihbarat Servislerince Takip Edilmesini İstiyorlar Hükümetler WhatsApp'ın İstihbarat Servislerince Takip Edilmesini İstiyorlar İngiltere'de son yaşanan terör olayları, WhatsApp ile ilgili tartışmaların yeniden canlanmasına sebep verdi. Bu tartışmalar bir süredir farklı…
Razer Kendi 'Ücretli Oyun' Programını Başlattı Razer Kendi 'Ücretli Oyun' Programını BaşlattıVideo oyunlarını oynamak için günümüzde epey para harcamak gerekiyor. Kendi adıma konuşacak olursam, hobi olarak ilgilendiğim bir alanda dahi… Facebook Messenger Bazı Akıllı Telefonlara Desteğini Durduruyor Facebook Messenger Bazı Akıllı Telefonlara Desteğini DurduruyorMart ayının sonundan başlayarak Facebook Messenger önce Windows Phone 8.1, iOS 6 ve Android 2.2 Froyo işletim sistemlerine destek vermeyecek. Küresel…
HyperX FURY DDR4 Bellekler Yenilendi Kıyamet Kasası Dünyayı Kurtarabilir Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ