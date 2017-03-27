Yeni Geliştirilen Robotik Cilt Teknolojisi, İnsan Derisinden Daha Hassas

Glasgow Üniversitesi’nde geliştirilen 'robotik cilt', insan derisinden defalarca daha hassas. Dokunma duyusu gibi geri bildirim verebilen yeni teknoloji, silikon ve grafenden oluşuyor.

Profesör Ravinder Dahiya ve ekibi tarafından üretilen yapay deri, düşük maliyetli olmasının yanında oldukça esnek bir yapıya sahip. Türünün ilk örneği olan bu robotik deriyi tanıtan Profesör Dahiya, “Sayesinde artık çok daha hafif protezler üretilebilir ve yumuşak tenli daha duygusal görünümlü robotlara doğru büyük bir adım atabiliriz.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen solar panellere sahip olan robotik cilt, santimetre kare başına 20 nanovat güç gerektiriyor. Derinin hemen altına konumlandırılmış güneş panelleri, ortamdaki ışığın yüzde 98’ini kullanabiliyor. Dokunsal duyuyu elde etmeyi sağlayan atomik grafen katmanı, gerekli enerjisini bu panellerden sağlıyor.

350 dolar maliyetle 3D yazıcılarla üretilen bu yapay derinin seri üretimine geçilmesi durumunda maliyeti daha da düşürülebilecek. Piyasadaki binlerce dolarlık protezlere kıyasla, Dahiya’nın ‘insan derisinden daha iyi’ olarak nitelendirdiği robotik deri, gerçek hayatta ne zaman karşımıza çıkmaya başlayacak hep birlikte şahit olacağız.