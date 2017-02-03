Yeni Güncellemesiyle Facebook'u, Görme Engelliler de Kullanabilecek

Facebook’un yüklenen fotoğrafları tanımlama teknolojisi artık hepimizin kullanımına açılıyor. Özellikle görme engelli kullanıcılara fotoğrafları tarif ederek yardımcı olacak uygulama, bizleri de fotoğraf arama ve bulma sıkıntısından kurtaracak.

Halihazırda fotoğraflardaki yüzleri tanımlayabilen, kaç kişi olduğunu neler yaptıklarını algılayabilen Facebook algoritması kullanımımıza açılıyor. Yüklediğiniz yüzlerce fotoğraf içinde o siyah kazağı giymiş olduğunuzu arıyor ama tarihini hatırlayamıyor musunuz? Artık Facebook'ta ‘siyah kazaklı fotoğraf’ınızı aratmak mümkün olacak. Google’ın fotoğraf arama teknolojisi uzun zamandır kullanımdaydı, bu teknolojiyi kendi kullanıcılarına açan sosyal medya devi, görme engelli kullanıcılarını da hesaba kattı. Etiketlendikleri fotoğrafta kimlerle olduklarını söyleyecek teknoloji, kimin gülüp kimin ayakta durduğunu bile tarif edebilecek.

Bugün birçok şirket, internetteki verileri depo edip; makine öğrenmesi (machine learning) algoritması ile işleyip kullanıcı davranışlarını tespit ediyor. Bu sayede kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyorlar. Dün gerçekleştirilen bir konferansa katılan Facebook’un makine öğrenme algoritmalarından sorumlu yöneticisi Joaquin Candela, uygulamalarına 12 hareket algılayıcı eklediklerini duyurdu. ‘insanlar yürüyor’, ‘insanlar enstrüman çalıyor’, ‘insanlar gülüyor’ gibi tariflerin artık fotoğrafların tanımlanmasında kullanılacağını belirten Candela, sistemin 10 milyonlarca yüklemeden sonra, fotoğrafları tanıyıp, konularla eşleştirebilir hale geldiğini açıkladı.

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