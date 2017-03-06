Yeni iPhone, 5.8 inçlik OLED Ekran ile Gelecek

Daha piyasaya çıkmadan hakkında sıkça konuşulan iPhone 8'in yeni konsept tasarımı ve hakkında yayınlanan dudak büktürücü raporları sizlerle paylamış, modelin bu yılın en çok satacak telefonu olabileceğinden bahsetmiştik. Apple'ın 1 değil 3 yeni modelle karşımıza geleceği de bilinenler arasında. Yeni gelen bir haber, Apple'ın 5.8 inçlik OLED ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor olduğu.

Çıkacak üç yeni modelin, ikisi 4.7 ve 5.5 inç aralığında LCD ekranlı modeller olacak. Nikkei Asian isimli haber kaynağının yayınladığı habere göre, Aralık ayında çıkması beklenen 5.8 inçlik OLED ekran model ile teknoloji devi firma, daha çok para kazanmayı hedefliyor. Birçok dizüstü bilgisayardan daha pahalı olması beklenen yeni modelin, tedarikçi yetersizliğinden eylül ayından önce üretimine başlanamayacağı da raporda net olarak belirtilmiş. Bir sonraki iPhone'un yerleşik TouchID ve çift kameralı yeni bir biyometrik güvenlik teknolojisiyle geleceği hakkındaki söylentiler hala yerini koruyor.

Raporda, Mizuho Securities'in kıdemli analisti Yasuo Nakane'nin, "Tüketiciler iPhone'u ve uygulamalarını kullanmaya alıştılar ve işlevsellikte önemli bir iyileşme olmamasına rağmen iPhone'larını düzenli olarak yükselttiler. Tüketiciler, kullanılabilirlik ve ürün güvenilirliğine daha fazla önem verdikçe, Apple rakiplerine kıyasla daha fazla avantaj kazanıyor." açıklaması da yer alıyor. Apple'ın mali durumunun kötüleşebileceğine dikkat çeken Nakane, "Apple için önemli bir gelir kaynağı olan Çin pazarı yavaşlıyor ve Avrupa'daki yetkililer şirketi vergi kaçırmakla suçluyor. Buna ek olarak, tüketiciler sonbahar lansmanlarına alıştılar ve şimdi bekle-gör modundalar." dedi.

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