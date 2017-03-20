Yeni iPhone Modeli, Artırılmış Gerçeklik Özellikleriyle Öne Çıkacak

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, bir sonraki iPhone modeli için çeşitli "AR (Augmented Reality)" yani "artırılmış gerçeklik" özellikleri üzerinde çalışıyor.

Artırılmış gerçekliği kısaca tanımlamak gerekirse; bu teknoloji, sanal gerçekliğin bir adım ilerisi oluyor. Yani sanal gerçekliği dış dünyaya uyarlamak olarak açıklayabiliriz. Artırılmış gerçekliğe bugüne kadarki en iyi örnek Google Glass olarak verilebilir. Fakat Snapchat efektleri bile birer artırılmış gerçeklik örneği. Çünkü dış dünyadan bazı veriler kullanılmış ve üzerine ekleme yapılmış oluyor. Sanal gerçeklikte ise her şey tamamen sanal olarak kalıyor. Genellikle büyük bir VR gözlüğü takılarak dış dünya ile irtibat kesilmiş oluyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un da bu teknolojiyi çok büyük kitlelere yeni iPhone modeli sayesinde ulaştırmayı hedeflediği söyleniyor. Apple artırılmış gerçeklik için çalışmak üzere yeni bir ekip kurmuş ve bu ekip hem artırılmış gerçeklik donanımları hem de yazılımları geliştiriyor. Bu ekibin başında Dolby Laboratories'in eski yöneticisi yer alırken çalışanlardan birçoğu da Oculus ve Hololens projelerinde görev yapmış uzmanlardan oluşuyor.

Apple ayrıca sanal gerçeklik, 3 boyutlu oyunlar ve artırılmış gerçeklik donanımları üzerinde çalışmış olan birkaç ufak çaplı firmayı da bünyesine kattı. Çalışan ekiplerin artırılması sayesinde yalnızca yeni iPhone modeline değil bazı aksesuar ve diğer cihazlara da yoğunlaşılıyor. Bu cihazlar iPhone'a kablosuz olarak bağlanacak olan bazı artırılmış gerçeklik cihazları olacak. Bu cihazlardan birkaçının fotoğraf çekmeye ve bu fotoğrafları anlık olarak düzenlemeye yarayacağı belirtiliyor. Apple'ın sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik yani VR/AR konusundaki çalışmaları hakkında birçok söylentinin ve tahminlerin yer aldığı bu sayfayı ziyaret ederek birçok yeni bilgiye de ulaşabilirsiniz.

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