Yeni iPone 8 Uçtan Uca Ekran Olacak

Apple’ın 10. yılı için özel tasarladığı iPhone 8’ler hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor. Sizlerle sıkça paylaştığımız yeni tasarımın haberlerine bugün bir yenisi de iDrop’tan geldi. Çerçevesiz olacağı duyurulan iPhone 8, fiziksel home tuşuna veda ediyor.

Yıl dönümü için düşünülen iPhone 8’in OLED ekrana sahip olacağı haberinin arkasından yayınlanan raporlar, bu sürümden önce iki yeni IPS LCD ekranlı iPhone Edition’ın çıkacağı yönünde. 3 farklı boyutta üç farklı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanan teknoloji devi, özellikle 5.8 inç OLED ekran modeliyle tüm sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

Bu yılın en çok satan telefonu olması beklenen iPhone 8’in, yüksek malzeme kalitesinin fiyatını uçuracağı tahmin ediliyor. Fiziksel tuşun ortadan kalkmasıyla dokunmatik parmak izi algılayıcı teknolojisinin nasıl tasarlanacağı merak konusu olan modelin, yüz tanıma özelliğine sahip olacağı da dedikodular arasında.

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