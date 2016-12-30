Yeni Kimlik Kartları Başvurusu 2 Ocak 2017'de Başlıyor! İşte Başvuru İçin Gerekenler

Yeni kimlik kartları ile ilgili geçmişte çıkan bütün haberleri sizlerle paylaşmıştık. Artık geri sayım başladığı için, yani 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren ülke genelinde başvurular başlayacağı için genel bir hatırlatma faydalı olur diye düşündük. Yeni kimlik kartları başvurusu nasıl yapılır merak ediyorsanız ve başvuru işlemleri hakkında tüm detayları okumak istiyorsanız bu içerikte her ayrıntıyı anlatmaya çalıştık.

Hatırlanacağı üzere başvuru işlemlerine ilk olarak 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale'de başlanmıştı. Daha sonra 11 ile kadar genişleyen pilot bölgelerde toplam 260 bin kişi yeni kimlik kartlarına başvurdu. Şimdi ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm şehirlerde başvurular alınmaya başlanacak.

Yeni Kimlik Kartları Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni kimlik kartları başvurusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi ve Çağrı Merkezi (Alo 199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevuz bir şekilde nüfus müdürlüklerine gidilerek yapılabilir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ise Dış Temsilciliklere giderek yeni kimlik kartlarına başvurabilirler. Bu noktada bir ekleme yapalım; nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşlar, başvurularını "Gezici Kayıt Terminalleri" ile yapabilecekler. Başvuru sırasında nüfus müdürlüğü yetkilileri, başvuru sahibinin kimlik numarasını sorgulayacak ve en son aldığı nüfus cüzdanı kontrol edecek. Daha sonraki aşamada ise başvuru sırasında gereken belgelere bakılacak.

Yeni Kimlik Kartı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yeni kimlik kartlarına başvuru sırasında dikkat etmemiz gereken bazı belgeler var. Herhangi bir sorun yaşamamanız için eksiksiz bir şekilde bu belgeleri tamamlamanızı öneririz. Sizlere kolaylık olması açısından madde madde ilerleyelim:

Yeni kimlik kartı başvurusu, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılır.

yapılır. Biyometrik fotoğraflar son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.

çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflar vesikalık fotoğraf ölçüsünde olmalı, ön cepheden çekilmeli, alın, yüz ve çenenin açık olması, gözlüklü fotoğrafların saydam camlı olması, arka fonun beyaz renkte olması gerekir.

15 yaşını tamamlamış kişiler başvurularını şahsen yapabilirler.

yapabilirler. 15 yaşını tamamlamayan vatandaşların ise kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. (Talep edilmesi halinde çocukların fotoğrafları basılabilir)

Yeni kimlik kartlarını almak için 15 TL ücret ödememiz gerekiyor. Bu kimlikler 10 yıl boyunca geçerli olacak ve polikarbon materyalden üretilecekler.

Konuyla ilgili Eylül ayında Başbakan Binali Yıldırım, "2017’den itibaren elektronik kimlik vereceğiz. Bütün vatandaşlarımıza dağıtılacak. Şu anda pilot uygulama yapılıyor. Kimlik kartınızı vereceksiniz ve içinde her türlü bilgi var. Bütün bilgiler bulunacak. Bu bilgilere kimse erişemeyecektir. Herhangi bir işlem yapılacağı zaman o bilgileri sağdan soldan soruşturmak yerine karttan bakacaklar ve bürokrasi ortadan kalkmış olacak” demişti. Umuyoruz ülkemize hayırlı olur.

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