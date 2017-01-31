Yeni Lenovo Tabletin Özellikleri Ortaya Çıktı

Görünen o ki Lenovo'nun yeni bir tableti var. Sızdırılan raporlarda cihazın Lenovo Tab3 8 Plus olacağını daha önceden duymuştuk. Konuyla ilgili ilk raporlar geçtiğimiz senenin Eylül ayında ortaya çıkmıştı. Bilinçli tüketiciler için tasarlanan Tab3 8 Plus'ın, kendisinden daha önce çıkan Tab3 8'in bir üst modeli olması düşünülüyor. Ayrıca, Lenovo Tab3 8 Plus biraz daha iyi özelliklere sahip olacak ve özellik açısından iyi bir orta segment olarak piyasaya sürülecek.

TB-8703F model numarasına sahip ve henüz geliştirilme aşamasında olan Lenovo tableti, ünlü kıyaslama sitesi Geekbench'de göründü. Görünen o ki cihazın adı da Tab3 8 Plus olacak. Listede belirtilen özelliklerde, 3 GB RAM'e sahip olduğu ve Qualcomm Snapdragon 625 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Diğer yandan, Full HD ekran, 64 GB'a kadar depolama alanı, 8 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera ve Android 6.0.1 Marshmallow'u içerisinde barındıracak.

Yapılan testlerde cihazın tek çekirdekli performansının 935, çok çekirdekli performansının ise 4667 olduğunu bildirildi. Bu rakamların ne ifade ettiğini merak ediyorsanız, iyi bir orta sınıf Android tablet olacağını şimdiden söyleyelim.

Lenovo'nun Tab3 8 Plus'ı ne zaman piyasaya süreceği ve bu ürünün fiyatının ne olacağını henüz bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki ay Barselona'daki MWC 2017'de yeni tablet ile tanışabiliriz.

Lenovo Sanal Gerçeklik Gözlüklerini Tanıttı

Lenovo Phab 2 Google'ın Tango Projesiyle Birlikte Satışa Sunuldu