Yeni Motorola Telefonlar Gelecek Ay Tanıtılabilir

Lenovo'nun sahip olduğu Motorola'nın en son çıkardığı akıllı telefondan bu yana biraz zaman geçti. Bu büyü önümüzdeki ay sona erecekmiş gibi görünüyor. Yeni Motorola akıllı telefonların, önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) 2017'de tanıtılması bekleniyor.

Motorola 26 Şubat tarihnde bir basın bülteni aracılığıyla davetiye yollamaya başladı. Bu, şirketin önümüzdeki ay Barcelona'daki Mobile World Congress (MWC) 2017'de gerçekten yer alacağını doğruluyor.

Mobile World Congress (MWC), bu sektörde yer alan akıllı telefon şirketleri tarafından, yeni amiral gemileri veya orta segment telefonları tanıtmak için düzenli olarak kullanılıyor. Şirket, yeni Motorola telefonların gösterileceğini tam olarak doğrulamasa da, basın bültenlerinin gönderilmiş olması, yeni akıllı telefonları göstereceği beklentilerini artırıyor.

Muhtemelen Moto G5 Plus'ın nihayet resmi olarak açıklanabileceği düşünülüyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda bu telefonla ilgili birkaç sızıntı görmüştük, hatta öngörülen bazı işler çevirimiçi olarak ortaya çıkmıştı. Bu yüzden Moto G5 Plus şirketin gündeminde olabilir diyoruz.

Söylentilere göre, yeni bir amiral gemisi Motorola telefon MWC 2017'de karşımıza çıkacak. Ancak hangi telefonun tanıtılacağı ile ilgili pek bilgi yok. MWC zamanında her şey açığa çıkacaktır ve biz yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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