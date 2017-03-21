Yeni Nesil Akış Pilleri Cihazları Hem Güçlendirecek Hem De Soğutacak

Genellikle sıvı soğutmayı, işlemcileri dengeli ve çalışabilir kılmak için bir yöntem olarak düşünüyoruz, ancak bu sıvı, aynı anda soğuturken işlemci için elektrik üretmek için kullanılabilirse ne yapabiliriz? Sıvı elektrolit hareketi ile aşırı ısıyı giderebileceklerini düşünen ETH Zurich ve IBM araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni nesil akış pillerinin arkasındaki fikir işte bu sorunun cevabını arıyor.

Akışlı piller geleneksel olarak, daha sonra kullanılmak için enerji depolayan güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi alanlarda kullanılıyor. Yukarıda ismi geçen araştırmacıların yeni tasarım fikri ise, 1,5 mm kalınlığında ölçülebilen çok daha küçük bir pakette bu bataryaların sunulabilecek olması. Araştırmacılar pillerin santimetrekaresi başına 1,4 watt üretebileceğini söylüyor ve bu da aslında oldukça etkili bir sonuç doğuruyor.

Daha önce birçok cihaz üreticisi bu alanda çeşitli denemeler yapıyordu. Fakat bu denemeler genellikle işlemcileri soğutmak üzerine odaklanıyordu. Araştırmacıların yeni geliştirdiği prototip, akışlı pillerin hem cihazı soğutmasına hem de onu daha güçlü hale getirmesine yardımcı oluyor.

Bu teknoloji önümüzdeki birkaç yıl içinde modern cihazlar için geliştirilerek, pillerin bugünkü ısısından daha serin ve çok daha verimli olması sağlanabilir.

Siz de yeni nesil pillerin artık hayatımıza girmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

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