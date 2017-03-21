?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiYeni Nesil Akış Pilleri Cihazları Hem Güçlendirecek Hem De Soğutacak

Yeni Nesil Akış Pilleri Cihazları Hem Güçlendirecek Hem De Soğutacak

Yeni Nesil Akış Pilleri

Genellikle sıvı soğutmayı, işlemcileri dengeli ve çalışabilir kılmak için bir yöntem olarak düşünüyoruz, ancak bu sıvı, aynı anda soğuturken işlemci için elektrik üretmek için kullanılabilirse ne yapabiliriz? Sıvı elektrolit hareketi ile aşırı ısıyı giderebileceklerini düşünen ETH Zurich ve IBM araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni nesil akış pillerinin arkasındaki fikir işte bu sorunun cevabını arıyor. 

Akışlı piller geleneksel olarak, daha sonra kullanılmak için enerji depolayan güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi alanlarda kullanılıyor. Yukarıda ismi geçen araştırmacıların yeni tasarım fikri ise, 1,5 mm kalınlığında ölçülebilen çok daha küçük bir pakette bu bataryaların sunulabilecek olması. Araştırmacılar pillerin santimetrekaresi başına 1,4 watt üretebileceğini söylüyor ve bu da aslında oldukça etkili bir sonuç doğuruyor.

Daha önce birçok cihaz üreticisi bu alanda çeşitli denemeler yapıyordu. Fakat bu denemeler genellikle işlemcileri soğutmak üzerine odaklanıyordu. Araştırmacıların yeni geliştirdiği prototip, akışlı pillerin hem cihazı soğutmasına hem de onu daha güçlü hale getirmesine yardımcı oluyor. 

Bu teknoloji önümüzdeki birkaç yıl içinde modern cihazlar için geliştirilerek, pillerin bugünkü ısısından daha serin ve çok daha verimli olması sağlanabilir. 

Siz de yeni nesil pillerin artık hayatımıza girmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Meizu'nun Hızlı Şarj Teknolojisi, 20 Dakika İçinde Bataryayı Tamamen Dolduruyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 21.03.2017

Yeni Nesil Akış Pilleri Cihazları Hem Güçlendirecek Hem De Soğutacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Stephen Hawking Uzaya Gidiyor Stephen Hawking Uzaya Gidiyor 75 yaşındaki ünlü fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking, şimdiye kadar uzaya çıkmış en yaşlı astronot olma…
Türkiye Yavaş İnternet Rekortmeni Oldu Türkiye Yavaş İnternet Rekortmeni OlduTürkiye, internet hızıyla dünyada 147 ülke arasında 67. sırada ve Türkiye’deki fiber internet kullanıcılarının yüzde 78’i sadece 4 megabit… HTC, Safir Camlı ve 128 GB Hafızalı U Ultra Modelini Tanıttı HTC, Safir Camlı ve 128 GB Hafızalı U Ultra Modelini TanıttıHTC'nin yeni U serisi, kişiye daha fazla odaklanma amacını güdüyor. "Sen değişim istiyorsun, Sen büyük hayaller kuruyorsun, Sen cesursun, Sen…
Casper Excalibur'a GTX 1060 Ekran Kartı Dopingi Google'a Saldırı Her Geçen Gün Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ