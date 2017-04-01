Yeni Nesil RAM'ler İki Kat Hızlı Olacaklar

Bilgisayar belleklerinin hız standartlarını belirleyen JEDEC isimli kuruluş, yaptığı açıklama ile yakın zaman sonra piyasada bulunabilecek DDR5 RAM'lerin, bir önceki nesil olan DDR4'lere göre iki kat daha hızlı olacaklarını söyledi.

Üzerinde geliştirme çalışmalarının sürdüğü yeni belleklerin standartlarının en geç 2018 yılı içerisinde belirleneceği ve yapılacak belirlemenin ardından belleklerin piyasaya çıkarılacağını söyleyen JEDEC, "DDR4'ten iki kat daha fazla bant genişliği ve yoğunluk" sunan yeni teknolojinin, bellek performanslarının yanı sıra tüm sistemin hızını da arttıracağını belirtti. Güç tüketimini de düşürecek olan yeni teknolojinin standartlarının 2018'de belirlenmesine rağmen son kullanıcıya ulaşması için ancak 2020 yılına gelmemiz gerektiğinin de altı çizildi.

DDR4 teknolojinin standartları da 2012 yılında belirlenmiş; ancak raflardaki yerini alması 2015 yılına kadar sürmüştü. Hem SoC hem de işlemci değişikliği getirmesi sebebiyle de çıktığı ilk günlerde herkes tarafından tercih edilmemişti. Fakat ilerleyen günlerde yeni bilgisayarda bu teknolojiye geçilmeye başlanmış ve sistemlerin performansları yukarı taşınmıştı.

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