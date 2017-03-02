Yeni Nokia 3310'un 3G Destekleyen Modeli Çıkabilir

Geçtiğimiz günlerde MWC 2017 sırasında tanıtılan yeni Nokia 3310, bu etkinlikte tanıtılan amiral gemisi konumundaki akıllı telefonları gölgede bırakmış, adeta etkinliğin yıldızı olmuştu. Yeni Nokia 3310, klasilk 3310'un can alıcı özelliklerinden olan uzun pil ömrünü, fiziksel tuşları ve dayanıklılığı korurken güncel özelliklere de yer veriyordu. Üstelik daha ince ve daha da hafifti. Fakat buna rağmen yeni Nokia 3310 sadece 2G ile internete bağlanabiliyordu. Yani bu telefon ile WiFi ağlarına ve yüksek hızlı 3G ve 4G ağlarına bağlanamıyorsunuz.

Yeni Nokia 3310'un sadece 2G bağlantıyı destekliyor oluşu bu telefonun Amerika'daki GSM operatörleri tarafından desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Amerika'daki GSM operatörleri, 2G bağlantı standardı olan 900/1800 MHz bantları desteklemiyorlar. Bu nedenle Amerika'da yeni Nokia 3310 telefonlar ile arama yapılabilmesi ve internete bağlanılabilmesi için bu telefonların hat türlerinin değiştirilmesi gerekiyor.

Nokia telefonları piyasaya süren HMD Global firmasının global pazarlama şefi olan Patrick Mercanton, yeni Nokia 3310'un eninde sonunda Amerika'da satışa sunulacağını açıklıyor. Bu da bu telefonların 3G veya WiFi bağlantısı kullanan versiyonlarının geliştirilebileceği ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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