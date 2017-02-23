Yeni Nokia 3310'un Detayları ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Bir dönemlerin efsanesi olan Nokia 3310 telefonun kısa bir süre sonra tekrar piyasaya sürüleceği ile ilgili söylentileri geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Bu söylentilerde Nokia 3310 fiyatı gibi bilgilere de yer veriliyordu. Nokia'nın isim haklarını elinde bulunduran HMD Global firması daha önceden Nokia 6 telefonu Çin'de satışa sunmuştu. Bu Nokia telefon, dokunmatik ekranlı ve Android işletim sistemini kullanan, günümüz teknolojisine sahip olan bir akıllı telefondu. Fakat akıllı telefonlar piyasaya hakim olmadan önce Nokia 3310 vardı. Bu akıllı olmayan cep telefonu her ne kadar akıllı cep telefonları kadar geniş özelliklere sahip olmasa da sağlamlığı ve uzun pil ömrü ile günümüz telefonlarına el öptürüyordu. Bu nedenden ötürü birçok kullanıcı halen bir Nokia 3310 sahibi olmayı istemekte.

HMD Global'in önümüzdeki günlerde düzenlenecek MWC 2017 etkinliğinde yeni Nokia 3310'u tanıtması bekleniyor. Bu tanıtım öncesinde sızdırılan yeni bilgilere göre yeni Nokia 3310 için klasik renk seçeneklerinin yanısıra yeni renk seçeneklerine de sahip olacağız. Yeni Nokia 3310'un kırmızı, yeşil ve sarı renklerinin de satışa sunulacağı iddia ediliyor. Ayrıca telefonun daha ince ve hafif tasarlandığı da açıklanıyor.

Sızdırılan bilgiler yeni Nokia 3310'un daha büyük bir ekrana sahip olacağına da işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere orijinal Nokia 3310'da 84x84 boyutunda bir siyah-beyaz ekran yer alıyordu. Yeni 3310'un ekranının büyük olmasının yanısıra renkli olacağı söylentilerde yer alan iddialar arasında.

MWC 2017, 27 Şubat tarihinde başlıyor. Yeni Nokia 3310'un ise 26 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Yenilenen Nokia 3310 Böyle Geri Dönebilir