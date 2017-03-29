Yeni Spider Man Tanıtımına Biraz Iron Man mi Karışmış?

7 Temmuz'da beyaz perdede yeniden arz-ı endam edecek olan Spider Man (ki, mahallede Örümcek Adam'da derler), Spider Man: Homecoming adı verilen yeni bir sürümü ile karşımızda.

"Homecoming" bileşik ismi aslında ABD'de kolej mezuniyet günü olarark kullanılıyor. Ancak savaştan eve dönen askerler ve gaziler içinde "yuvaya dönüş" manasında kullanılabiliyor. Fragmanına baktığımızda, yeni Spider Man filminde her ikisinden de bir parça olduğunu görmek mümkün.

Aslında Capyain America: Civil War filminde ilk kez beyaz perde görünen yeni Spider Man Tom Holland, bu kez yine Robert Downey Jr., yani Iron Man'den rol çalıyor.

Spider Man: Homecoming kadrosunda Tom Holland, Michael Keaton, Marisa Tomei ve Iron Man olarak dönüş yapan Robert Downey Jr yer alıyor.

Bu arada fragmanın başlarında yeni Örümcek Adam elbisesinde yapılmış olan yükseltmeleri de net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında bu fragmanın bir Örümcek Adam mı, yoksa Iron Man fragmanı olduğunu kestirmek biraz güç olsa da yine de oldukça eğlenceli görünüyor.