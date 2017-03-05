Yeni Windows 10 Güncellemelerinin Boyutları Daha Küçük Olacak

Windows 10 için yapılacak bir sonraki önemli geliştirme, işletim sistemi için çıkan güncellemelerin boyutlarıyla ilgili olacak. Kullanılacak yeni sistemle birlikte güncellemelerin boyutları düşerken, onları ertelemek de daha kolay hale getirilecek.

Microsoft, Windows 10 için çıkardığı güncellemelerin boyutlarını düşürmeye ve kullanıcılarına bu güncellemeler üzerinde daha fazla kontrol yeteneği sağlamaya hazırlandığını açıkladı. Tüm bunların da yakın zaman sonra kullanıma alınacak yeni güncelleme platformu ile mümkün olacağı söylendi. Tüm bu boyut düşürme işleminin kasım ayında duyurulan Unified Update Platform (UUP) ya da Birleştirilmiş Güncelleme Platformu sayesinde gerçekleştirileceğinin de altı çizildi.

UUP sayesinde her güncellemenin boyutu üçte bir oranına düşürüleceği ve Insider güncellemelerinin 1GB'ın, diğer güncellemelerin de 2GB'ın altına indirilebileceği belirtildi. Yeni güncelleme platformunun farklı bir indirme taktiği kullanacağını da açıklayan Microsoft, UPP'nin önce bilgisayarı tarayacağını, indirilecek dosyaların bazılarının bilgisayarda bulunması halinde, bunları indirme listesinden çıkartarak, sadece var olmayan dosyaları indireceğini söyledi.

Tüm bunlarla birlikte Pro, Education ve Enterprise sürümlerine sahip olan kullanıcılar için bir başka özelliğin daha güncelleme merkezine ekleneceği belirtildi. Bu özellik sayesinde bu üç sürümde Windows 10 kullananlar, güncellemelerin yapılacağı tarihleri seçebilecek ve bir güncelleme takvimi oluşturabilecekler. Böylece kotalarına ya da başka durumlara göre en iyi güncelleme deneyimine ulaşabilecekler.

Microsoft, Windows 10 Yapı 15046 Güncellemesi için ISO Kalıbını Yayınladı

Windows 10 Güncellemelerden Sonra PC'leri Yeniden Başlatmayacak