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Yeni Windows 10 Toplu Güncellemesi Yarın Geliyor

windows 10 kümülatif güncelleme

Her ay yapılan Windows 10 kümülatif güncellemelerinin Şubat ayı sürümü yarın kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Bu yeni güncelleme daha önce başarısız olan tüm güncelleme parçacıklarını da derleyip düzenlediği için herkes için önem taşıyor. Ancak Windows 10 kümülatif güncellemelerine, daha önceleri faydalı olabildiği gibi kullanıcılar için sorunlar da yarattığı için kuşkuyla da yaklaşılıyor. En çok yakınılan sorunlardan bir kaçı olan "yeniden başlama" döngüsüne girmesi, donması ve sistemlerin yeniden başlayamaması gibi sıkıntıları tecrübe edenler bu tip güncellemelere doğal olarak şüpheyle yaklaşıyorlar.

Windows 10 toplu güncellemelerini yüklemeye başlayan kullanıcıların çoğu çaresiz sistemin düzenli çalışabilmesi ve bir sıkıntının yaşanmaması için dua ederken, şanslı olanlar derin bir nefes alıyorlar.

Yazılım devi Microsoft bu yeni güncellemenin Windows, Internet Explorer, Microsoft Edge ve Microsoft Office uygulamalarıyla ilgili düzeltmeler ve yenilikler getirdiğini açıkladı. Windows 10 toplu güncellemelerini yükleyenlerin mutlaka sistemi yeniden başlatmadan önce sistemde bulunan işlerini yedeklemeleri öneriliyor. Windows 10 toplu güncellemeleri hakkında kullanıcılardan gelen tecrübe raporlarını da sizlerle paylaşacağız.

İndir20 MB
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Yazar: - 13.02.2017

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