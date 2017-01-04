Yeni Yönetmelikle İnternet Reklamlarına Ayar Çekiliyor

Yeni yürürlüğe giren “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda bundan sonra laboratuvar ve test koşullarında erişilen internet hızlarına tüm tüketicilerin ulaşabileceği algısı yaratılamayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafınca hazırlanan yeni yönetmelik kısa bir süre önce Remi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile internet reklamları aracılığıyla tüketicilerin yanlış veya eksik bilgilendirilmesine yönelik bir dizi düzenleme yapıldı. Yönetmelik kapsamında doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda artık herhangi bir kurumun ya da kişinin tanıklığına yer verilemeyecek. Ayrıca test ve laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarının sanki tüm tüketiciler bu hıza ulaşabilirmiş gibi pazarlamasının da önüne geçildi. Böyle durumlarda bir dış ses ya da durağan yazı olarak internet hızlarının laboratuvar ve test koşullarında geçerli olduğu belirtmek zorunlu olacak. Böylelikle internet hızının altyapı, coğrafi koşullar ve şebeke yoğunluğuna göre tüketiciden tüketiciye göreceli olabileceği bilgisi tüketicilere verilebilecek. Diğer taraftan reklam verenler, ticari reklamlarında yer verdikleri durumların ve vaatlerin doğruluğunu ispatlamakla yükümlü olacaklar. Son olarak, karşılaştırmalı reklamlarda söz konusu sektörün rakip firmalarına ait marka, logo veya diğer ayırt edici unsurlarla ticaret unvanları ve işletme isimleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kullanılabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ile artık reklam verenler doğru beyanda bulunmak zorunda kalacak ve de tüketiciler doğru bilgilendirilecek.

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