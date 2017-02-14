Yenilenebilir Enerjide Öncü Ülke, Türkiye

Dünya genelinde rüzgar enerjisini en çok kullanan 7. ülke olan Türkiye, Avrupa’da 3. sırada. 2016 boyunca toplamda 387 megavatlık rüzgar enerjisi santralini faaliyete geçiren ülkemiz, yıl sonu itibariyle 6 bin 106 megavat kurulu rüzgar gücüne sahip oldu.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) 2016 yılı için hazırladığı raporda, Avrupa birincisi 5 bin 443 megavatla Almanya oldu. Bin 561 megavat ile ikinciliğe yerleşen Fransa’yı, bin 387 megavat ile Türkiye takip ediyor. Hollanda 887 megavat ile dördüncü ve İngiltere de 736 megavat ile beşinci sırada yer aldı. Çeşme RES Proje Koordinatörü Erman Kaya, 2014 yılında yüzde 79 olan Avrupa ülkelerindeki yenilenebilir enerji payının yüzde 86’ya çıkarıldığını belirtti.

10 Yılda 37 Kat Artış

2007’de 146 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücü, yatırımlar sayesinde 10 yıl içerisinde 37 kat arttığını söyleyen Kaya, rüzgar enerjisinin kömürü geçerek ikinci en önemli enerji kaynağı olduğunun altını çizdi. Rüzgar enerjisinde İzmir öncü kent özelliğini taşıyor. Toplamda bin megavatlık kapasiteyi geçen İzmir, Türkiye kapasitesinin yüzde 20’sini oluşturuyor. Kaya, “Elektrik İşleri Etüt İdaresinin verilerine göre İzmir’de 12 bin megavat potansiyel bulunuyor. İnşaat halindeki RES’lerin yüzde 27’si de İzmir’de, yüzde 50-70’i de Ege Bölgesi’ndedir” dedi.

38 bin megavat karada, 10 bin megavat denizde olmak üzere toplam 48 bin megavat kapasitesi olan Türkiye, şimdilik sadece kara potansiyelinin yüzde 14’ünü (5 bin 150 megavat) kullanıyor. Özellikle İzmir ve Ege bölgesindeki potansiyeli kullanarak, yenilenebilir enerjide Dünya öncülerinden olabilecek ülkemiz için en önemli konu, yerli yatırımcıların teşvik edilmesi.

Dışa Bağımlılığın Çözümü Yenilenebilir Enerji

Şu an Rusya’ya enerjide yüzde 65 bağımlı olduğumuzu belirten Kaya, “Yenilenebilir enerji üretiminin toplam üretimdeki payının artırılmasıyla dışa bağımlılık da azalacak.” dedi. "Gelişmiş ülkelere baktığımızda enerji ithalatını minimum seviyelere indirdiklerini görebiliyoruz" diyen Erman Kaya, en önemli yerli kaynaklarımız güneş ve rüzgarı kaynak olarak kullanabilirsek dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırabileceğimizi vurguladı. Kaya sözlerini, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak artık sadece bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk haline geldi" diyerek sonlandırdı.

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