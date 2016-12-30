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Yenilenen Google Arama Motoru Site Sahiplerini Üzecek

Yenilenen Google Arama Motoru Site Sahiplerini Üzecek

Google arama sonuçlarının kategorileştirerek mini portaller halinde sunacak.  Kullanıcıların arama alışkanlıklarını tamamen değiştirecek olan bu özellik, Google arama motorunun verdiği hizmetin kalitesini de artıracak ama web site sahiplerini üzecek.

Bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz gibi Google, son dönem kullanıcılara aranan web sitesine tıklamadan bilgileri sunmaya başlayacağını ifade ediyordu, böylece arama motorunu kullananlar bilgileri internet sitesine girmeden görüntüleyebileceklerdi. Ancak bu özellik web site sahiplerini kullanıcıyı sitelerden uzaklaştırdığı ve giriş yapmak durumunda olmadıkları için trafiğin azaldığı eleştiriliyor.

Buna en güzel örmek yemek tarifi siteleri. Yemek sitesine sahip olan kişiler sitelerine giriş yapılmadığı için Google’dan çok şikayetçiler. Çünkü Google yayınladığı içerikleri web sitesine trafik sağlaması için Google’a ekleyen site sahipleri, sitelerine trafik kazanmak yerine kullanıcılar doğrudan arama motoruyla yetinmelerine olanak tanıyor. Bu da web site sahiplerinin siteleri üzerinden kazancını ciddi oranda etkileyecek gibi görüyor.

Google’ın  yeni özelliği, şimdilik mobil arama sonuçlarında aktif. Ancak yakın zamanda masaüstü kullanıcıları içinde aktif olacağı konuşuluyor. Eğer durum böyle devam ederse, Google internetin en büyük bilgi portalı olacak ve web siteleri sadece ona hizmet edecekler. 

İndir12.96 MB
Google Search Android
Google Search Android Android İçin Google Arama Uygulaması

İndir92.4 MB
Google Search iOS
Google Search iOS iPhone ve iPad İçin Gelişmiş Google Arama Uygulaması

İndir1 MB
Google Search Windows-phone
Google Search Windows-phone Windows Phone için Google Arama Uygulaması

Milli Arama Motorumuzu Yapmak İçin Bakanlık Çalışmalara Başladı

Google 1.75 Milyar Linki Arama Motorundan Kaldırdı

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Yazar: - 30.12.2016

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