Yenilenen Nokia 3310 Böyle Geri Dönebilir

Cep telefonlarının henüz akıllanmadığı dönemlerde piyasanın kralı olan, sağlamlığı ve pil ömrüyle kendini akıllı olarak tanımlayan telefonları kıskandıran Nokia 3310 çok yakın zamanda geri dönebilir. Hatırlanacağı üzere sizlerle dün paylaştığımız bir haberde Nokia telefonları üretme hakkını elinde bulunduran Finlandiya merkezli HMD Global firmasının Nokia 3310'u tekrar üretmeye başlayacağına dair söylentileri paylaşmıştık. Bu söylentilere göre HMD Global, Yeni Nokia 5 ve Nokia 3 modellerinin yanısıra Nokia 3310'ü çok makul bir fiyatla kullanıcılara sunmayı planlıyordu. Üzerine meteor düşse meteoru çatlatabileceğinden şüphelenilen bu telefonun yeniden piyasaya sürüldüğünde 59 € fiyat etiketine sahip olabileceğinden bahsedilmişti.

Yeniden piyasaya sunulması muhtemel Nokia 3310'un fiyatının haricinde görünümünde değişiklik yapılıp yapılmnayacağı da merak konusu. Bu telefon ile ilgili resmi bir bilgi paylaşılmamasına rağmen tasarımcılar kolları sıvadı ve yeni Nokia 3310'un konsept tasarımlarını oluşturmaya başladı. Concept Creator adlı ekibin hazırladığı bu Nokia 3310 tasarımı telefonun orijinal halindeki ana iskeleti korurken telefonun günümüz teknoloji standartlarıyla uyumlu hale getirilmiş halini hayal ediyor. Açıkçası bu tasarımın gerçeğe dönüşmesi muhtemel; çünkü tasarım gerçekçi temellere dayanmakta. Hazırlanan Nokia 3310 tasarımının görüntüleri bu videoda paylaşılıyor:

Müjde, Nokia 3310 Efsanesi Geri Dönebilir!