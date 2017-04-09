Yenilenen Samsung Galaxy Note 7 Görüntülendi

Yaşanan patlama olaylarından sonra piyasadan çekilen Samsung Galaxy Note 7'nin tekrar döneceği iddialarına, bu sefer de yeni görseller eklendi. Samsung Galaxy Note 7R (7 Refurbished) ismi verilen telefonun teknik özellikleri de görüntülendi.

Oldukça iddialı şekilde piyasaya giren Samsung Galaxy Note 7, güçlü özellikleriyle dikkatleri çekmiş ve ilk günlerinden yüzbinlerce satış gerçekleştirmişti. Fakat telefonun piyasaya çıkmasının hemen ardından patlama haberleri gelmeye başlamış ve bunun ciddi bir sorun olduğu da ortaya çıkmıştı. Gelen kötü haberlerin ardından harekete geçen Samsung, telefonunu piyasadan çekmişti.

Piyasadan çekilmesinin ardından telefonun yenilenerek geri döneceği haberleri yayılmış, Samsung resmi bir açıklama yapmasa da buna dair her geçen gün güçlenmişti. Bugün ortaya çıkan fotoğraflar, Note 7'nin geri döneceği haberlerini iyice güçlendirirken, yenilenen telefona dair ilk fotoğraflar da ortaya çıkmış oldu.

Samsung Galaxy NoteR olarak anılan telefonun SM-N935 kod adını aldığı söylendi. Piyasaya ilk sürülen telefonun kodu SM-N930 şeklindeydi. 3,500mAh yerine 3,200mAh batarya kapasitesi ile piyasaya tekrar geleceği görülen telefonun bataryasının, yoğun testlerden geçirildiğini de belirtmekte fayda var. Samsung, yaşadığı tecrübenin ardından batarya testlerini değiştirmiş ve daha yoğun hale getirmişti. Samsung Galaxy Note 7R ismi verilen telefon için yayınlanan görseller şöyle:

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