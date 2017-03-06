Yenilikçi Akıllı Telefon ProTruly Darling, 360 Derece Video Kaydı Yapabiliyor

Akıllı telefon üreticileri her zaman kendi ürünlerine yenilik getirmeye çalışırlar. Bazı yenilikçi akıllı telefonlar genellikle tüketiciler için işe yarasa da, bazıları yeniliği çok fazla zorlar ve pazarda yenilgiyi ağır tadar. ProTruly Darling'de bu yenilikçi akıllı telefonlardan biri ve 360 derece video kaydı yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

360 derece video kaydı yapabilen ve aynı anda fotoğrafta çekebilen ProTruly Darling, 5.5 inç büyüklüğünde bir akıllı telefon. Kulağa hoş geliyor değil mi? Çünkü telefonun yenilikçi kısmı sadece bu. Temel özelliklerine bakıldığında, 1080p ekran çözünürlüğünde, 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleğe sahip olduğunu gördüğümüz ProTruly Darling, aynı zamanda gücünü MediaTek Helio X20 yonga setinden alıyor. Diğer yandan 3560 mAh'lik piliyle ön plana çıkıyor ve hem ön hem de arkasında 13 megapiksellik sensörler taşıyor.

Teknik özellikleri fena değil, fakat ProTruly Darling tasarım açısından sınıfta kalıyor. Çünkü insanlar artık zarif tasarımları daha çok tercih ediyorlar ve bu anlamda yenilikçi ürünler pazarda kendine yer bulamıyor. 360 derece video kaydı yapabilen ve fotoğraf çekebilen ProTruly Darling'de bu anlamda pazarda çok sıkıntı çekebilir.

Gelişmiş sürümü 1300 dolardan piyasaya çıkacak olan bu telefonun, normal sürümü ise 600 dolardan satılacak. Aşağıdaki videodan telefonun 360 derecelik kamerasının nasıl olduğunu görebilirsiniz:

Siz ProTruly Darling'i nasıl buldunuz?

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