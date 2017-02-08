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Yerli Araba Oyunu Car And Wall, Steam'de Yeşil Işık Bekliyor

Yerli Araba Oyunu Car And Wall

Zettanium oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Car And Wall, üç aylık geliştirme sürecinin ardından oyuncularla buluşacak. Şimdiden Steam Greenlight'ta oyuncuların desteğini bekleyen oyun, kötü niyetli bir grup tarafından insanların kara ulaşımını engellemek için yollara örülen duvarları yıkmamızı istiyor. PC, Apple Store ve Google Play platformlarında yayınlanacak oyuna, destek olmaya var mısınız?

Bir araba oyunu olan Car And Wall'un hikayesi, kötü niyetli bir grup tarafından insanların kara ulaşımını engellemek için yollara duvarlar örülmesine dayanıyor. Car And Wall oyununda bu önünüze gelen duvar engellerini yıkıp, geçerek belirlenen sürede sona ulaşıp, yolları ulaşıma açmanız gerekiyor. Önünüze çıkacak duvar ve diğer engelleri kırarken art arda kırdığınız duvarlardan ve yaptığınız hareketlerden ekstra puanlar alarak, yolu en kısa sürede, en iyi puanla tamamlamaya çalışıyorsunuz. Oyunda duvarları kırmamanız için sizi engellemeye çalışacak tehlikeli etkenler olacak, bunlardan kurtulmalısınız. 

Diğer yandan, oyunda puanları toplayıp yeni haritalar açıp, daha güçlü araçlara sahip olabiliyorsunuz. Car And Wall'da en iyi puanı alarak dünyadaki oyuncular arasında sıralamaya girmek için en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Geliştirici ekip, 8 farklı haritada 40 farklı bölüm ile oyunculara eğlenceli, heyecanlı ve rahatlatan bir atmosfer sunmak istediklerini belirtti. Son zamanlarda İstanbul'da bitirilen Yavuz Sultan Selim (3. köprü) köprüsünün de bir bölümü olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Car And Wall Özellikleri

  • 8 farklı harita
  • 40 farklı bölüm
  • 8 adet geliştirilebilir araç (araç sayısında artış olabilir)
  • Garaj
  • Benzersiz ve gerçekçi araç sürüş hissi
  • Gerçekçi grafikler
  • Farklı oyun modları (zamana karşı, kariyer, meydan okuma)

Zettanium, oyuna yeni özellikler, araçlar ve haritalar ekleyerek geliştirmeye devam ettiklerini açıkladı. Oyuna eklenecek özellikler arasında, bomba bağlı tuzak duvarlar, duvarların içerisinde araç geliştirmeye yönelik yada avantaj sağlatacak gizli objeler, gizli tuzak çukurları, farklı açık dünya haritaları, görev bölümleri olacağı da belirtildi. 

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Yazar: - 08.02.2017

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