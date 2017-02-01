Yerli Füze Sisteminde Sona Yaklaşıldı

Çalışmalara 2009 yılında başlanılan ilk yerli füze projesi 'Bora', tamamlanmasına az bir süre kala Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından resmi olarak duyuruldu. Yüzde 100 yerli üretim olan ‘Bora’ füzesi, Roketsan tarafından tasarlandı. Seri üretimi amaçlanan füzenin 1000 kilometreden fazla menzile sahip olacağı söyleniyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan B füze ve silah sisteminin tedariği kapsamında üretilen Bora’nın ne zaman biteceğine dair bir bilgi bulunmamakta. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın resmi sitesinde mevcut durumu ‘Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir.’ şeklinde belirtilen projenin, henüz TSK’ya teslim edilmediğini biliyoruz. B (Bora) Füzesi ve B (Bora) Silah Sistemi Projesi olarak duyurulan yerli savunma silahımız, minimum menzilinde bile çok sayıda stratejik noktayı vurabilecek şekilde tasarlanmış.

Menzilinde Macaristan Bile Var

Bora füzesinin, her geçen gün gelişen savunma sanayisindeki önemi büyük. Uzun menzilli karadan karaya füze ve silah sisteminin tasarımını amaçlayan projenin bitişi, yine Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından duyurulacak.

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