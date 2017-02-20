Yerli Girişim BulutSunucu'dan Tamindir Okuyucularına Özel 50 Dolarlık Kredi

Geleceğin tartışmasız en büyük teknolojisi olan Bulut bilişimin nimetlerinden yararlanmak isteyen kişi ve kurumları hedefleyen BulutSunucu, sektörde yerli bir alternatif olmak istiyor. Altyapı’da dünyaca ünlü OpenStack ve VMware teknolojilerini kullanan Bulut Sunucu’nun sunucuları ise Türkiye Veri Merkezi’nde yer alıyor. Kullanıcılarına 7/24 destek sunabilen girişim, aynı zamanda panel üzerinden sunucuların kontrol edilmesine de olanak tanıyor.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce kurulan Bulut Sunucu, sunucu kurulumlarını manuel olarak yapmakta iken, artık sistem otomasyonu sayesinde, kullanıcılar tek tıkla saniyeler içinde sunucu kurabiliyor ve kurdukları sunucuları yönetebiliyor.

Bulut Sunucu markası altında SaaS ve otomatik bir modele geçen girişimciler, bu modelde yaklaşık 4 ayda 120’nin üzerinde müşteri kazanmayı başarmış. Cemil A. ve Mustafa K. tarafından kurulan Bulut Sunucu, bugün 5 kişilik ekibiyle yaklaşık 100 TB’lık depolama alanını yönetiyor. WordPress, Joomla, Magento, NodeJS ve 200’e yakın uygulamayı da çok kısa sürede ve tek tıkla kurmaya izin veren platformun öne çıkan özelliklerinden birisi de ister 1 GB ister 32 GB ram’li sunucuları 15 saniye gibi kısa sürede çalışır hale getirebilmesi.

Bulut bilişim kullanmak isteyenlere Türkçe ve abonelik temelli bir ücretlendirmeyle hizmet veren Bulutsunucu, yerli pazarda kendine yer edinebilir. Girişimin şu an için giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap ettiğini ve fiyatlandırmasının da uygun seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz.

Tamindir Okuyucularına Ücretsiz Kredi

Bulut sunucu’dan ücretsiz faydalanmak için Üyelik aşamasında promosyon kodu bölümüne “tamindir” yazan okuyucularımıza 50 dolarlık kredi ücretsiz ekleniyor. Türkiye'de yerli girişimlere destek olmak ve epey cömert olan 50 dolarlık krediyi kaçırmamanızı öneririz.

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