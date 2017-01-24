Yerli Korku Oyunu No70: Eye of Basir'i Harun Can Seslendirecek

Yerli korku oyunu No70: Eye of Basir hayranlarına güzel bir mesaj geldi. Oldmoustache Gameworks ekibi, No:70 Eye of Basir oyununu Harun Can'ın seslendireceğini açıkladı. Oyunda hikaye işleyişinin daha iyi aktarılabilmesi için oyunun anlatım tarzını değiştiren ekip, Erhan karakterini daha da ön plana çıkaracak.

Tecrübeli bir seslendirmene ihtiyaç duyan Oldmoustache Gameworks ekibi, Deadpool ve Suicide Squad'da Joker karakterine hayat veren Harun Can ile anlaştı ve Erhan karakterini Harun Can'a emanet etti. Özellikle Deadpool'da harika bir iş çıkartan Harun Can'ın projeyi kabul etmesinden son derece memnun olduğunu belirten ekip, duygunun oyuncuya daha iyi yansıtılabilmesi için Harun Can gibi tecrübeli bir sanatçıya ihtiyaçları olduğunu ve kendisine projeyi kabul ettiği teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Oyunun Çıkış Süreci Neden Uzadı?

Oyunun çıkış sürecinin uzamasıyla ilgili açıklama yapan Oldmoustache Gameworks ekibi, oyunculara karşı sorumlulukları olduğuna vurgu yaptı. Açıklamasında, "Oyuncular gerek harçlıklarını biriktirip, gerekse çalışarak kazandıkları parayı oyunumuz için harcayacaklar ve biz bunu haketmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Daha iyi bulmacalar, daha iyi grafikler ve daha iyi bir hikaye bizim oyunculara karşı sorumluluğumuz" diyen Oldmoustache Gameworks, sürecin uzamasının çok sorun olmayacağını ifade etti.

Kısa süre içerisinde oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapacaklarını belirten ekip, oyun çıktığında iyi bir potansiyele sahip olduklarını vurguladı. Son olarak destek olan herkese teşekkür eder grup, "Harun Can'ın bu aşamada bize inanıp, projemize evet demesi, ne kadar iyi bir oyun çıkarmaya çalıştığımızın ve kendi insanımızı ne denli önemsediğimizin bir göstergesidir. İyi bir ekibimiz ve bize inanan insanlar var. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.