Yerli Otomobilde Hedef 2019

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araba meraklısı 13 yaşındaki otizmli Mesut Uygun'u makamına kabul ettiği sırada basın mensupları ile de konuştu. Özlü, muhabirlerin yerli otomobil hakkındaki sorularına cevap verdi.

Bakan, yerli marka otomobil çalışmalarının iyi gittiğini ve iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirtti. Şu an görüştükleri bir kaç sanayicinin var olduğunu dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir konsorsiyumla işe devam edeceğiz" dedi

Bakan Özlü, TÜBİTAK’ın konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini ve bu çalışmaların oluşturulacak sanayi birliğine devredileceğini de söyledi. Projeye özel sektör odaklı ve devlet destekli bir modelle devam edeceklerinin altını çizen Özlü, otomobil üretmenin ağırlıklı olarak ticari bir konu olduğunu vurguladı. "Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 ticari bir konu.” diyerek düşüncelerini pekiştiren Bakan, “Dolayısıyla ticari işletmelerin önde olduğu bir modelle devam edeceğiz. İnşallah ilk modelimiz elektrikli olacak. Hedefimiz de 2019'a taksi modelini yetiştirmek olacak" dedi.

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