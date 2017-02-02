Yerli Otomobilimiz 2019 Yılında Geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil çalışmalarının tamamlanma tarihi ve diğer önemli detaylar hakkında konuşan Bakan Özlü, yerli otomobilin bitiş tarihi olarak da daha kesin bir tarih verdi. Bakanın açıklamasına göre Mart 2019 tarihinden önce yerli otomobilimiz ile ilgili çalışmalar noktalanacak.

Türkiye’nin yerli otomobili konusu uzun bir süre gündemdeki yerini korumuştu. Konu ile alakalı bir bilgi kirliliği oluşmaya başlamıştı ki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuyla ilgili bazı detaylara netlik kazandırdı. Hatırlanacağı üzere Bakan Özlü otomobilde kullanılan malzemelere ilişkin yoğun eleştiri almıştı. Daha önce 2019 yılını işaret eden Bakan, bu kez Mart 2019 tarihinden önce yerli otomobil çalışmalarının tamamlanacağını tahmin ettiklerini de söyleyerek daha net bir tarih vermiş oldu. Ayrıca bakan, aracın üretimine ticari taksi modeli ile başlanacağını da aktardı. Bu bağlamda yerli otomobil, 50 bin lira faizsiz kredi kullanılarak satın alınabilecek. Bu kapsamda KOSGEB kredisine başvuran 250 bin kişi yerli otomobili satın almak için bir fırsat yakalayacak.

Saab 9-3 otomobilinin hakları satın alınarak bu model üzerinden geliştirileceği bilinen yerli otomobilin geliştirme aşamasında ise Tübitak etkin şekilde rol alıyor. Daha önce yapılan açıklamalar ile yerli otomobilin elektrikli, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin olacağı biliniyordu. Bakan Özlü’nün açıklamaları ile çalışmaların biteceği tarih de hemen hemen netlik kazandı. Ancak söz konusu 50 bin liralık kredinin yerli otomobilin ücretinin tümünü yansıtıp yansıtmadığı hala akıllarda soru işareti olarak duruyor.

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