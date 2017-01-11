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Yerli Oyun Korku Hastanesi Steam'de Yayınlandı

Korku Hastanesi Steam'de Yayınlandı

KNP Müzik ve Oyun Stüdyosu tarafından geliştirilen ve OYUNDER desteğiyle Türkiye’nin en büyük dijital oyun fuarı GameX 2016’da sergilenerek katılımcıların beğenisiyle karşılaşan Korku Hastanesi oyunu Steam Greenlight oylamasını binlerce kişinin desteğiyle geçerek Steam platformundaki yerini aldı.

Oyun zekaya dayalı bulmacaları ve içerdiği korku öğeleriyle oyunseverlere unutmayacakları bir deneyim yaşatıyor.

Oyun Akıl Hastasının Zihninde Geçiyor

Korku Hastanesi oyunu bir akıl hastasının başından geçen olayları konu alıyor. Oyunda oyuncular eşini ve çocuğunu trafik kazasında kaybeden karakterin bakış açısından oyunu oynuyor. Ailesini trafik kazasında kaybeden karakterin akli dengesi bozuluyor ve yatırıldığı hastanede hem bilincini hem de hafızasını kaybediyor böylelikle de karakterin kendi zihninde olaylar gerçekleşmeye başlıyor.

Oyunun ilk bölümünde oyuncular öncelikle karakterimizin hafızasını ve bilincini tekrar geri kazanması için 8 adet fotoğrafı toplamaya çalışıyor ve fotoğraflar birleştiğinde hastanın aile fotoğrafı ortaya çıkıyor. Aile fotoğrafının ortaya çıkmasıyla birlikte oyunun akışı devam ediyor.

Türk geliştirici KNP Müzik ve Oyun Stüdyosu tarafından yapılan Korku Hastanesi, 11 Ocak 2017 tarihine kadar yüzde 20 indirimli fiyatıyla 4.80 TL’ye satın alınabiliyor. Oyunu satın alarak hem yerli geliştiricilere destek olabilir hem de keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

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Korku Hastanesi Android
Korku Hastanesi Android Android için Türk Yapımı Korku Oyunu

Yerli Oyun Korku Hastanesi Steam'de Desteğinizi Bekliyor

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Yazar: - 11.01.2017

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