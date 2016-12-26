Yerli Oyun Roots of Insanity, Oyunculardan Yeşil Işık Bekliyor

Yerli oyun şirketi Crania Games'in oyunu Roots of Insanity, Steam Greenlight'ta yerini aldı. Oyunseverlerin desteğini bekleyen yapım, Unreal Engine ile yapılmış FPS/TPS türünde bir korku oyunu olmasıyla dikkat çekiyor.

Roots of Insanity'de August Valentine Hastanesi doktoru Riley McClein'ın sıradan bir gününe, onun gözlerinden tanık oluyoruz. Oyunun hikayesi gerçekten ilgi çekici:

Epilepsi hastası olan doktor Riley bu hastalığı sebebiyle olan krizleri engellemek için ilacını düzenli olarak kullanmalıdır. Oyuna dahil olduğumuz sahnede doktor Riley odasında masasının başında oturmaktadır. Bir anda odasının dışından gelen bir kadın çığlığı ile irkilen Riley sakinleşmek için içmesi gereken ilacını bulamayınca kısa süreli bir kriz geçirir. Sonrasında kendine yeni ilaç almak ve duyduğu çığlığın sebebini anlamak için odasından çıktığında kendini belirsiz bir kargaşa içinde bulur. Bu kargaşa içerisinde Riley'in hem hastanedeki insanlara yardımcı olması hemde ilacını en kısa sürede bulması gerekmektedir. Tabi ona engel olmaya çalışanlardan kurtulabilirse...

Oyun Windows ve MacOS işletim sistemleri için Ocak 2017 yılında çıkış yapacak. Şimdi ise Steam Greenlight'ta oyunseverlerden destek bekleyen oyun, pek çok insanın beğenisi kazanmış durumda. Eğer oynanışını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

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