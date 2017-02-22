Yerli Ürün Takip Sistemi Geliyor

Türkiye'deki tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibinde mobil dönem başlıyor. Dünya’da ilk kez uygulanacak Ürün Takip Sistemi (ÜTS), üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi ve kozmetik ürünlerin bilgisine cep telefonları üzerinden ulaşmayı sağlayacak.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 2017 yılı içerisinde geçilecek yeni sistem, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın (TİTUBB) yerini alacak. Özellikle tıbbi cihazların takibinde oldukça kolaylık sağlayacak yeni teknoloji, bu yıl içerisinde kullanılmaya başlanacak. Dünya’da öncü olacak mobil uygulama, ürünlerin tekil seviyede takibine olanak sağlayacak.

4 milyon tıbbi cihaz ve formül bazında 400 bin farklı kozmetik ürünü kapsayan sistem, 25 modülden oluşacak. Denetim ve klinik mühendislik faaliyetlerine de olanak sağlayacak mobil uygulama, kullanıcı odaklı çalışacak. Uygulama tıbbi ürünlerin üretiminden, son kullanıcıya kadar olan rotasında güvenli bir yol takip etmesi sağlayacak. Uygulama ile aynı zamanda tıbbi cihazların kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerinin doğru şekilde yapılması da sağlanacak. Tüm işlemler kayıt altında tutulacak.

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