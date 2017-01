Yerli Uygulama BrandFace, Her Hafta 1000 Lira Kazandırıyor

Türkiye’de bir yıldır faaliyet gösteren tamamen yerli uygulama BrandFace, kullanıcılarına kısa videolarla para kazanma fırsatı sunuyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandığı uygulama, her hafta 1000 TL kazandırıyor.

Mobil platformda kullanıcıların kendi ürettikleri kısa videolardan para kazandıran tek uygulama olarak öne çıkan BrandFace’e genç kullanıcılar büyük ilgi gösteriyor. 62 haftadır yayında olan ve bu süre zarfında 82 kişiye toplamda 1000 TL kazandıran video paylaşım platformunda yarışmaya herkes katılabiliyor. Videoların özgün ve yaratıcı olması tek şart. Videoların en fazla 29 saniye süreli olması ise ikinci ve de son şart.

Kullanıcılar tarafından üretilen eğlenceli ve yaratıcı videoların yarıştığı, değer kazandığı içerik platformu BrandFace’de her hafta Mr. OK’in seçtiği 8 finalist 1000 TL ödül için yarışıyor. Video içerik üretmeyen ancak izlemeyi seven, bu platformun bir parçası olmak isteyen kullanıcılar beğenerek oylama yapabiliyor, paylaşabiliyor.

Her üniversiteden en az 1 temsilci programı olan BrandFace’e Türkiye’nin dört bir yanından katılım gösterenlerin ve kazananların sayısı bir hayli fazla. Yarışmadan ödül kazanan kullanıcıların çektikleri teşekkür videolarının paylaşılması ise BrandFace’i öne çıkarıyor. Siz de ödülü kapan bu kullanıcılar arasına girmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan uygulamayı Android telefon ve iPhone’unuza indirip, videonuzu çekerek yarışmaya katılabilirsiniz.

İndir BrandFace Android Android İçin Para Kazandıran Video Paylaşım Uygulaması

BrandFace’e Nasıl Katılırım?

Hem iOS hem de Android marketlerde bulunan uygulama aracılığı ile ya da www.brandface.tv adresinden kolayca kayıt olabileceğiniz uygulama herhangi bir konu üzerine çekilmiş maksimum 29 saniyelik videoları kabul ediyor. Videoların yaratıcı bir yaklaşıma ya da fikre ait olmasını şart koşuyor. Videoların tamamı onaydan geçtikten sonra yayınlanıyor. BrandFace yetkilileri Vitrin olarak isimlendirdikleri yarışma kanalına sadece o hafta katılmış olan en iyi 8 videoyu seçtiklerini bu nedenle eğer vitrine çıkmak istiyorlarsa videoları izleyip rakipleri tanımalarını katılımcılara öneriyor.

BrandFace’te Nasıl Kazanırım?

Maksimum 29 saniyelik yaratıcı videonuzu çektiyseniz ve Pazar akşamları açıklanan “Vitrin” de yer aldığınıza dair mailiniz geldi ise bir haftalık halk oylamasına katıldınız demektir. 8 videonun yarıştığı halk oylaması bölümünde her bir kullanıcı videonuza her gün bir beğeni verebiliyor ve böylece her kullanıcıdan videonuza maksimum 7 puan katkı sağlatabiliyorsunuz. En çok beğeni alan haftanın kazananı olurken, 750 TL’lik para ödülünün de sahibi oluyor. BrandFace ekibi tarafından seçilen haftanın en yaratıcı videosu ise 250 TL kazanıyor.

BrandFace’te Ödemeyi Nasıl Alırım?

Kazanan ve yaratıcı ödülünü alan kişiler BrandFace sosyal medya hesaplarından en geç Salı günü açıklanır. Kazanan isimlere mail yolu ile ulaşılır ve çek göndermek için adres ve iletişim bilgisi - ödülü göndermek için de IBAN bilgisi istenir. Kazananlar çek ile birlikte bir teşekkür videosu çekerler ve sisteme yüklerler. Teşekkür videosu BrandFace sosyal medya hesaplarında yayınlandıktan 15 is günü sonrası ise verilen IBAN adresine ödeme yapılır.

İpek Kara Teşekkür Videosu İpek, 33. haftanın en yaratıcısı oldu ve ödülünü aldı. Yaratıcılığını gösterme sırası sende! www.brandface.tv #YaratıcılığınıAteşle BrandFace paylaştı: 31 Ağustos 2016 Çarşamba

