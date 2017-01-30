Yerli ve İthal Otomobil Satışlarında Dengeler Değişiyor

Geride bıraktığımız 2016 yılında Türkiye’deki toplam otomobil satışının yüzde 76’sı ithal otomobillerden oluştu. Ancak bu orana rağmen pazarda en çok tercih edilen otomobillerin Türkiye’de üretilen otomobiller olması dikkat çekti. Türkiye’de üretilen otomobillerden Fiat Egea birinci, Toyota Corolla ikinci, Renault Clio ise dördüncü en çok talep edilen otomobiller oldu. Son on yılda toplam otomobil satışında ithal otomobillerin oranı sürekli artış gösterirken 2017’de bu durumun tersine döneceği tahmin ediliyor. Yerli otomobillerden beklenen satışlar gerçekleşirse 2017 yılında toplam satıştan yerli otomobillerin oranı yükselişe geçecek.

Türkiye’de toplam otomobil satışında bir önceki yıla oranla bir puanlık artış gösteren ithal otomobiller, toplam satışın yüzde 76’sını oluşturdu. Yani Türkiye’de satılan her 100 otomobilden 76 tanesi yurtdışından ithal edilen otomobiller oldu. 2016 yılında Türkiye’de toplam 756 bin 938 adet otomobil satılırken; bunların 191 bin 893 adedi ülkemizde üretilen otomobiller, 565 bin 45 adedi de ithal otomobiller oldu. Ayrıca toplam otomobil satışı da yüzde 4 oranında artarak, artış eğilimini sürdürdü. Bu oranda yerli otomobillerin satışı yüzde 2 oranında artarken ithal otomobillerin satışı da yüzde 5 oranında arttı.

Dengeler nasıl değişti?

İthal otomobillerin satış oranı ciddi derecede yüksek iken buna rağmen Türkiye’de üretilen otomobiller geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen otomobilleri oldu. Buna göre en çok satan modeller sırasıyla Fiat Egea (yerli), Toyota Corolla (yerli), Volkswagen Passat (Meksika’dan ithal), Renault Clio (yerli) ve Renault Symbol (yerli) oldu.

İthal otomobil satış oranındaki on yıldır süregelen artışa rağmen 2017 yılında bu oranın yerli otomobiller lehine değişmesi tahmin ediliyor. Sakarya’da üretilen Toyota Corolla, Şekerpınar’da üretilen Honda Civic Sedan ve Bursa’da üretilen Renault Megan Sedan otomobillerinin toplam satışta yerli otomobillerin oranını yukarılara çekeceği düşünülüyor. Ayrıca hafif ticari araçların da etkisiyle toplam pazarda ithal oranının düşüşe geçtiği belirtiliyor.

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