Yerli Yapım Bilim Kurgu Oyunu TARTARUS, Görsel Efektleriyle Büyülüyor

Abyss Gameworks tarafından geliştirilen aksiyon bulmaca öğelerini harmanlayan FPS oyunu Tartarus için yeni tanıtım videosu yayınlandı. Geliştirici ekibin Steam üzerinden paylaştığı trailer videoda büyüleyici görsel efektler ön planda.

Gerçekçi hikayesi, basit oynanışı, zengin mekanikleriyle öne çıkan Gameworks imzalı yeni PC oyunu Tartarus için ikinci trailer videosu yayınlandı. Geliştirici ekibin 2017 bitmeden piyasaya sürmeyi düşündüğü oyun, birinci şahıs, aksiyon ve bulmaca öğelerini bir arada sunuyor oyunculara.

Karanlık ve ürpertici bir evren üzerine kurulu, birinci şahıs bakış açısından oynanan, aksiyon öğeleriyle harmanlanmış oyun 2230 yılında geçiyor, hikayesi de şöyle: “2230 yılında, Maden ve Araştırma Gemisi Tartarus (MRS TARTARUS 220478) Neptün yakınlarındayken güvenlik protokolünü hiçbir işaret vermeden aktifleştirir. Mürettebatın hayatta kalması için tek şansı köprüye ulaşarak tüm sistemleri gemi Neptün’e düşmeden önce yeniden başlatmaktır. Oyunu geminin maden operatörü ve kaza sırasında aşçılık görevini üstlenmiş Cooper olarak oynuyoruz. Kahramanımız mühendislik veya pilotaj eğitimi olmadan, yalnızca geminin sistem mühendisi ve aynı zaman da ikinci kaptanı Andrews’un yardımı ile hem kendisini hem de mürettebatı kurtarabilecek mi?”

Bilim-kurgu filmlerini anımsatan retro futuristik atmosferiyle oyuncuları kendisine çekecek Tartarus, 2017 yazında çıkış yapacak. Türkçe arayüz ve altyazı seçeneğiyle gelecek oyunun – geliştirici tarafından paylaşılan – oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyun hakkında detaylı bilgiye Steam sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.