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Yerli Yazılım Sektörüne Devlet Desteği

yerli yazılım

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde kararlar vermeye devam eden Yüksek Planlama Kurulu, yerli yazılım sektörüne verilecek devlet desteklerini belirledi. 2017-2019 dönemini kapsayacak destekler, yazılım şirketlerine avantajlar sağlayacak.

Yüksek Planlama Kurulunun aldığı kararlar resmi gazete yayınlanmak suretiyle kesinleşti. Alınan kararlarla yazılım pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üreten, sektörde söz sahibi ülke konumuna gelme amacını sağlamak için bazı adımlar atılacak.

Alınan kararlar doğrultusunda, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü, "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Enstitüsü" adı altında yeniden yapılandırılacak ve konuyla ilgili uzman şirketlere belgelendirmeler yapacak. 

Bir başka değişiklik ile yazılım şirketlerinin kamu ihalelerinde avantajlı hale gelmesi sağlanacak. Yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak şekilde Kamu İhale Kanunu'nda düzenleme yapılacak. 

Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün yaygınlaşması için daha önce ilk adımları atılan müfredat değişimleri tamamlanacak. Böylece orta okul çağındaki çocuklar, temel yazılım bilgilerini öğrenerek mezun olacaklar. Bununla birlikte işsiz gençlere bilgisayar konusunda dersler verilerek, böylesine şirketlerde iş bulmaları da sağlanacak. 

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Yazar: - 05.01.2017

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