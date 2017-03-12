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YGS 2017 Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

YGS 2017

2017-YGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınladı. Adaylar, 2017-YGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilintili linkten ulaşabilirler.

YGS maratonu bugün sona erdi ve öğrenciler merakla soru ve cevapları anahtarlarını asorgulamaya başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan bir duyuru ile YGS soru ve cevapları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (2017 YGS) soruları ve cevap anahtarını bugün saat 15:00'dan itibaren yayınlanmaya başladı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YGS'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına "www.osym.gov.tr" adresinden de erişilebileceği bildirildi. YGS'de kullanılan soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde bulunduğu ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilen sitenin anasayfasındaki duyuruda, soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı da açık olarak ifade ediliyor.

Türkçe, sosyal bilgiler, temel matematik ve fen bilimleri olmak üzere dört kategoride hazırlanmışolan YGS 2017'de, adaylara her testten 40’ar adet olmak üzere toplam 160 soru yöneltildi ve 160 dakika sınav süresi tanındı. YGS sınav sonuçları 28 Mart’ta açıklanacak. İkinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) katılmak isteyenler, YGS’de 180 baraj puanı geçmesi gerekiyor.

İndir3.2 MB
YGS LYS Puan Hesaplama iOS
YGS LYS Puan Hesaplama iOS iPhone ve iPad için YGS LYS Puan Hesaplama Uygulaması

İndir2.2 MB
YGS Puan Hesapla Android
YGS Puan Hesapla Android Android için YGS Puan Hesaplama Uygulaması

İndir904 KB
YGS & LYS Puan Hesaplama Android
YGS & LYS Puan Hesaplama Android Android için YGS ve LYS Puan Hesaplama Uygulaması

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Yazar: - 12.03.2017

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