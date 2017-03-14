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YGS'de Dijital Kopya Teşebbüsü

ygs'dfe kopya teşebbüsü 2

Geçtiğimiz Pazar günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) yakalanan kopya düzeneği oldukça şaşırttı.

Deyim yerindeyse, görevlilerin kuş bile uçurmadığı, yeri geldiği zaman piercinglerin bile çıkarmaya zorlanıldığı sınav girişinden hazırladıkları kopya düzeneği ile geçmeyi başaramayan, Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B. gözaltına alındı.

ygs'dfe kopya teşebbüsü

YGS’ye dijital kopya düzeneği ile girmeye çalışan beş kişi, şüpheli tavırlarıyla kendilerini ele verdiler. Girişte üstleri aranan şahısların, ayakkabı tabanlarında cep telefonları, bluetooth ve normal kulaklıklar bulundu. Cihazlar aracılığıyla sınav sorularını okumayı ve dışarıda bekleyen arkadaşlarından cevapları almayı planladıklarını itiraf eden zanlılar için soruşturma başlatıldı.

İndir3.2 MB
YGS LYS Puan Hesaplama iOS
YGS LYS Puan Hesaplama iOS iPhone ve iPad için YGS LYS Puan Hesaplama Uygulaması

İndir2.2 MB
YGS Puan Hesapla Android
YGS Puan Hesapla Android Android için YGS Puan Hesaplama Uygulaması

İndir904 KB
YGS & LYS Puan Hesaplama Android
YGS & LYS Puan Hesaplama Android Android için YGS ve LYS Puan Hesaplama Uygulaması

Yazar: - 14.03.2017

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