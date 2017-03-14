YGS'de Dijital Kopya Teşebbüsü

Geçtiğimiz Pazar günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) yakalanan kopya düzeneği oldukça şaşırttı.

Deyim yerindeyse, görevlilerin kuş bile uçurmadığı, yeri geldiği zaman piercinglerin bile çıkarmaya zorlanıldığı sınav girişinden hazırladıkları kopya düzeneği ile geçmeyi başaramayan, Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B. gözaltına alındı.

YGS’ye dijital kopya düzeneği ile girmeye çalışan beş kişi, şüpheli tavırlarıyla kendilerini ele verdiler. Girişte üstleri aranan şahısların, ayakkabı tabanlarında cep telefonları, bluetooth ve normal kulaklıklar bulundu. Cihazlar aracılığıyla sınav sorularını okumayı ve dışarıda bekleyen arkadaşlarından cevapları almayı planladıklarını itiraf eden zanlılar için soruşturma başlatıldı.