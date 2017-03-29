YGS'ye Giren Adayların Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

12 Mart günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı. Adaylar böylelikle sınav sorularını ve sorulara verdikleri yanıtları, doğru cevaplarla birlikte görebilecek.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YGS soruları ve doğru cevaplar adayların bilgisine sunuldu. Ayrıca adayların optik okuyucuya işaretledikleri yanıtlar da yine adaylar tarafından görülebilecek. Yapılan açıklamada adayların cevap kağıtlarının görüntülerinin de yayınlandığı duyuruldu. Sınav sorularını ve verdikleri yanıtları tekrar gözden geçirmek isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden ilgili belgelere erişim sağlayabilir, verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilir.

ÖSYM Aday işlemleri Sistemi’ne TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar, sınav günü işaretleme yaptığı cevap kağıdının gerçek görüntüsüne de erişebilecek. Adaylar ayrıca cevapların yayınlandığı form üzerinde soru numaralarına tıkladığında ilgili sorunun tamamını ve sorunun doğru cevabını da yeni açılan pencerede inceleyebilecekler. Belge niteliği taşımadığı açıklanan soru kitapçığının görüntülendiği sayfada adaylar, toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarını ve ham puanlarını da görebilecek.

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