?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetYGS'ye Giren Adayların Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

YGS'ye Giren Adayların Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

Osym

12 Mart günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı. Adaylar böylelikle sınav sorularını ve sorulara verdikleri yanıtları, doğru cevaplarla birlikte görebilecek.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YGS soruları ve doğru cevaplar adayların bilgisine sunuldu. Ayrıca adayların optik okuyucuya işaretledikleri yanıtlar da yine adaylar tarafından görülebilecek. Yapılan açıklamada adayların cevap kağıtlarının görüntülerinin de yayınlandığı duyuruldu. Sınav sorularını ve verdikleri yanıtları tekrar gözden geçirmek isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden ilgili belgelere erişim sağlayabilir, verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilir.

ÖSYM Aday işlemleri Sistemi’ne TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar, sınav günü işaretleme yaptığı cevap kağıdının gerçek görüntüsüne de erişebilecek. Adaylar ayrıca cevapların yayınlandığı form üzerinde soru numaralarına tıkladığında ilgili sorunun tamamını ve sorunun doğru cevabını da yeni açılan pencerede inceleyebilecekler. Belge niteliği taşımadığı açıklanan soru kitapçığının görüntülendiği sayfada adaylar, toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarını ve ham puanlarını da görebilecek.

İndir3.2 MB
YGS LYS Puan Hesaplama iOS
YGS LYS Puan Hesaplama iOS iPhone ve iPad için YGS LYS Puan Hesaplama Uygulaması

İndir2.2 MB
YGS Puan Hesapla Android
YGS Puan Hesapla Android Android için YGS Puan Hesaplama Uygulaması

İndir904 KB
YGS & LYS Puan Hesaplama Android
YGS & LYS Puan Hesaplama Android Android için YGS ve LYS Puan Hesaplama Uygulaması

YGS'de Dijital Kopya Teşebbüsü

YGS 2017 Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

Editöre Yaz:
Yazar: - 29.03.2017

YGS'ye Giren Adayların Cevap Kağıtları Erişime Açıldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

IObit Malware Fighter 5 Çıktı, Yenilikler Burada! IObit Malware Fighter 5 Çıktı, Yenilikler Burada! Advanced SystemCare gibi bilgisayar bakım yazılımları ile yakından tanıdığımız IObit firması, kötü amaçlı yazılımlar karşısında kullanıcılara…
Tatil Rezervasyon Sitesi Booking.com'un Türkiye Hizmeti Durduruldu Tatil Rezervasyon Sitesi Booking.com'un Türkiye Hizmeti DurdurulduUluslararası seyahat ve rezervasyon sitesi Booking.com'un durdurulma kararı TURSAB'ın açtığı dava sonrasında alındı. Türkiye Seyahat Acentaları… e-Devlet Üzerinden Alınan Sabıka Kayıtlarında Büyük Yenilik e-Devlet Üzerinden Alınan Sabıka Kayıtlarında Büyük YenilikAdalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla artık sabıka kayıtlarının dört dile tercüme edilmiş olarak "e-devlet" üzerinden alınması sağlanabiliyor.…
Göremeyeceğiniz ve Duyamayacağınız Bir Araba Yarışı Geliyor Apple, Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısı İçin Patent Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ