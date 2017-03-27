Yılda İki Kez Değiştirilen Saatler İnsan Sağlığını Kötü Etkiliyor

Avrupa’da geçilen yaz saati uygulamasıyla, tüm kıtadaki insanlar bir saat erken kalktılar ve pazartesi sendromunu daha da sert geçiriyorlar. Üstelik uzmanlara göre, senede iki kez değiştirilen saat uygulaması, kalp krizi ve felç gibi daha ciddi sonuçlara da sebep olabilir.

Güneş ışığından daha fazla yararlanmak için gerçekleştirilen uygulama, enerji kullanımını azaltmak için mantıklı olsa da, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre Amerika’nın Michigan Eyaleti’nde, bahar dönemi yaz uygulamasından sonra, özellikle pazartesi günleri artan kalp krizlerine dikkat çekiyor. Ayrıca haftanın ilk iş günde uyku kaybına da sebep olabileceği güçlü ihtimaller arasında.

Ülke olarak yaz saatinde kaldığımız bu senenin bir örneği de 1968-1971 yılları arasında İngiltere’de denenmiş, daha aydınlık akşamlar sayesinde trafik kazalarında azalmalar gözlenmişti. Ancak uygulama, sabahların daha karanlık olduğu İngiltere'nin kuzey kesimlerinden gelen şikayet nedeniyle sona ermişti.

Saat uygulamaları için doğru çözüm nedir bilinmez fakat, değişim dönemlerinde daha dikkatli olunması, uygulama öncesindeki hafta sonu uyku saatini yavaş yavaş değiştirilmesi gerektiği bilim insanları tarafından özellikle tembih ediliyor.

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