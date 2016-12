Yıldız Savaşlarının Prensesi Leia Hayata Gözlerini Yumdu

Star Wars serisinde canlandırdığı Prenses Leia karakteri ile hafızalarımıza kazınan Carrie Fisher, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

23 Aralık tarihinde bir uçakta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, hızla tedavi altına alınmıştı. Los Angeles'ta bir hastanede tedavi gören oyuncunun durumunun stabil olduğuna dair haberlerin gelmesinin ardından Star Wars hayranlarının içi rahatlerken, bu haberlerin üzerinden çok geçmeden kötü haber geldi. Aile adına açıklamada bulunan Simon Halls, Carrie Fisher'ın hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Şarkıcı Eddie Fisher ve Debbie Reynolds'un kızı olan ve 1956 California doğumlu Carrie Fisher, hayatını Postcards from Edge isimli bir kitapta anlatmıştı. Ardından yarı otobiyografik bu kitap aynı isimle beyazperdeye de aktarılmıştı. Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan Fisher, The Blues Brothers, When Harry Met Sally, Hannah and Her Sisters gibi filmlerde de rol almıştı. Asıl şöhretini Star Wars filmlerinde oynadığı Prenses Leia rolü ile kazanmıştı. Son olarak yeni Star Wars filmi Star Wars Episode VI: The Force Awakens'da da oynadı.

