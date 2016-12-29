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Yılın Son Beyin Yakan Fotoğrafı: Kanepede Oturan 6 Kız

Kanepede Oturan 6 Kız

Yukarıda gördüğünüz kanepede oturan 6 kıza dikkatli bakın. Son zamanların en büyük gizemlerinden birine sahip bu fotoğraf, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir bakıma yılın son beyin yakan fotoğrafı belli oldu.

İlk bakışta size sıradan bir görüntü gibi gelebilir. Açıkçası bu fotoğrafta benim de dikkatimi çeken pek bir ayrıntı yoktu. Ama bir süre dikkatli bakınca ortadaki kadının bacaklarının olmadığı görülüyor. Şimdi işler daha ilginç olmaya başladı değil mi?

Görüntünün orijinali 24 Aralık tarihinde Reddit'e yüklendi ve kısa sürede 6100 puanın üzerine çıktı. Mashable editörlerinden Max Knoblauch konuyu derinlemesine ele alınca, bu gizeme son vermek adına sizlerle paylaşmak istedik. Nihayetinde hakikat ötesi bir dünyada yaşıyoruz, bunu aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Şimdi fotoğrafı yakınlaştıralım:

Kanepede Oturan 6 Kız - Yakın Çekim

Fotoğrafa yakınlaştığımızda kanepenin solunda oturan 3 kadına dikkatli bakalım. Gizemi çözmek için öncelikle soldan ikinci kadının dizine dikkatli bakın. Bacak bacak üstüne atan ilk sıradaki kadının dizi anahtar nokta. Açıkta kalan dizin ilk sırada oturan kadına ait olmadığını kabul etmelisiniz. 

İkinci noktada ise bira şişesine bakmamız gerekiyor. Neden o bira şişesini bacağının yanında tutuyor? İşte bu noktada dikkatli olmak lazım, dikkatli bakarsanız soldaki kadının bacağının üzerinde olduğunu görüyoruz. 

Kanepede Oturan 6 Kız - Ayrım

Soldan ikinci kadına ait bacaklar bu ayrımda görüldüğü üzere, birinci kadın tarafından engellenmiş. Yukarıda gördüğümüz bu fotoğraf en güçlü varsayımı ifade ediyor. Belki yanlıştır, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 29.12.2016

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