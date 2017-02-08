Yine iPhone Yine Güvenlik Açığı

Verify.ly’nin yaptığı araştırmayla ortaya çıkan, iPhone’ların yeni açığı birçok kullanıcıyı etkiliyor. iOS işletim sisteminin uygulamalarında bulunan güvenlik açıklarıyla, bilgisayar korsanlarına gün doğdu. Mobil güvenlik platformu Sudo Security Group CEO'su Winn Strafach, iOS işletim sistemine sahip kullanıcıları uyardı.

Bu Uygulamaları Kullanıyorsanız, Bilgileriniz Hacker’ların Elinde Olabilir.

Sanal suçlular, uygulamalardaki ‘backdoor’ yani ‘arka kapı’lar sayesinde kullanıcılar fark etmeden cihazları ele geçirebiliyor. Hackerlar böylelikle cihaz sahibinin tüm bilgilerine erişme imkanı yakalamış oluyorlar.

Açığı barındıran mobil uygulamaların tam listesi henüz açıklanmadı, fakat Snapchat, PayPal ve Vice News gibi popüler uygulamaların söz konusu açıktan etklinmiş olabileceği biliniyor. Yine aynı listede bulunan programlar arasında, Porto Riko ile Libya merkezli bazı bankacılık ve Forex uygulamaları mevcut. Henüz çözümlenmeyen sorun için bahsi geçen uygulamaların geliştiricilerine uyarıda bulunulduğu belirtiliyor.

Daha önce de yazılım açıklarından sıkça bahsettiğimiz iPhone’ların bu hali ne olacak merak konusu. Son dönemde Apple’ın bu açıklarıyla beslenen bir ordu insan türediği de ortada. Bunların içerisinde siber güvenlikle hiç alakası olmayan, sıradan kullanıcılar bile mevcut. Dünyanın en iyi markalarından biri olan Apple’ın bu kritik hatalarla daha kaç kere gündeme geleceğini hep birlikte göreceğiz.