Yobot Run
Zorlu engelleri aşmaya çalışıyor ve fabrikanın güvenliğini sağlıyorsunuz
Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olan Yobot Run ile zevkli zamanlar geçirebiliyor ve boş vakitlerinizi değerlendirebiliyorsunuz. Zorlu engellerin ve düşmanların yer aldığı oyunda işiniz çok zor.
Retro grafiklere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Yobot Run'da aksiyon dolu sahnelerin içerisine giriyor ve fabrikanın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Düşmanlarınıza çarpmadan ilerlemeye çalışıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu 32 bölüme sahip olan oyunda retro bir robotu yönetiyor ve en kısa sürede çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zorlu düşmanlar ve engeller sizleri bekliyor. Aksiyon dolu bir platform oyunu olan Yobot Run aynı zamanda Türk geliştirici tarafından piyasaya sürülmüştür. Bu nedenle Yobot Run'ı mutlaka denemelisiniz.
Maceradan maceraya koştuğunuz Yobot Run'da hem eski tarz oyunlar olan özleminizi gideriyor hemde can sıkıntınızı gideriyorsunuz. Eğlenceli müzikleri ve eşsiz kurgusuyla Yobot Run'ı sakın kaçırmayın.
Yobot Run oyununu Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Serkan Bakar
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