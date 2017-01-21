Yobot Run, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir platform oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve düşmanlarınızdan kaçıyorsunuz.

Yerli yapım bir oyun olarak karşımıza çıkan Yobot Run'da retro grafikler eşliğinde aksiyon dolu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Zevkli zamanlar geçirmenizi sağlayacak olan Yobot Run, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olan Yobot Run ile zevkli zamanlar geçirebiliyor ve boş vakitlerinizi değerlendirebiliyorsunuz. Zorlu engellerin ve düşmanların yer aldığı oyunda işiniz çok zor. Birbirinden zorlu 32 bölüme sahip olan oyunda retro bir robotu yönetiyor ve zorlu engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca bölümleri geçebilmek için ufak bulmacaları da çözmeli ve beyninizi çalıştırmalısınız. Özenle hazırlanmış bölümleri geçmek için bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Aksiyon dolu bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre.

Eski tarz 8 bit retro grafiklerin ve eğlenceli ses efektlerinin yer aldığı oyunda can sıkıntınızı gideriyor ve eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Aksiyon ve macera bu oyunda sizleri bekliyor.

Yobot Run oyununu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.