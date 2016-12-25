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YouCam Fun
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoYouCam Fun - Android İçin Fotoğraf Filtresi Uygulaması

YouCam Fun

(Android)
YouCam Fun İndir Hemen İndir

60 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
YouCam Fun
YouCam Fun
YouCam Fun
YouCam Fun
YouCam Fun

Fotoğraflarınıza Snapchat benzeri filtreler verin.

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 8 saat önce

YouCam Fun, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen bir filtre uygulamasıdır. 

Snapchat'in bütün mobil cihaz sektörüne hediyesi olan filtreler, başka firmalar tarafından da tekrar yorumlanarak karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Perfect Corp. tarafındna geliştirilen YouCam Fun da fotoğraf ve videolarınıza filtre vermenizi sağlayan bir uygulama. Aynı diğer uygulamalarda olduğu gibi kameranızı açtığınız anda istediğiniz herhangi bir filtreyi seçip, bunu direkt olarak yüzünüze uygulayabiliyorsunuz.

Snapchat ve benzeri uygulamaların neredeyse bütün özelliklerini barındıran YouCam Fun, kendine has filtre şekilleri de getirmiş. Uygulamanın fikri başka yerlerden alınmış olsa da filtre kısmının bir hayli orijinal olduğunu ve bunların da çok iyi uygulandığının altını çizelim. Fotoğraf filtrelerinin yanında, video filtreleri de oldukça sorunsuz çalışıyor ve seçtiğiniz bütün filtreleri zorlanmadan uygulayabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.1 ve üzeri.
Üretici:
Perfect Corp.
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