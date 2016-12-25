YouCam Fun, iPhone ve iPad'ler üzerinden kullanılabilen, fotoğraf ve videolarınıza çeşitli filtreler eklemenizi sağlayan bir uygulamadır.

Snapchat'in yolundan giden uygulamaların arasına YouCam Fun da eklendi. Fotoğraflara ve videolara filtreler ekleyebildiğiniz YouCam Fun, Snapchat'in yolundan gidiyor olsa da bunu kendi yöntemleri ile yapmayı başarıyor ve bütün kullanıcılarına bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Yani uygulamaya girdiğinizde karşınıza çıkacak şeylerin bir kısmı tanıdık olsa da bir kısmının da gayet orijinal olduğunu söylemek gerek.

Diğer uygulamalar gibi YouCam Fun'a giriş yaptıktan sonra ne yapmak istediğinizi belirliyorsunuz. Uygulama üzerinden video ya da fotoğraf bölümüne girerek, hangisini yapmak istiyorsanız önce onu belirliyorsunuz. Ardından kullanmak istediğiniz filtreler arasında geçiş yaparak, en iyisi olduğunu düşündüğünüze geliyor ve işlemi sonlandırıyorsunuz. Oldukça eğlenceli içeriklerin olduğu o uygulamanın tanıtım videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: