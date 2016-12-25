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YouCam Fun
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoYouCam Fun - IOS Için Filtre Uygulaması

YouCam Fun

(iOS)
YouCam Fun İndir Hemen İndir

97.7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
YouCam Fun
YouCam Fun
YouCam Fun
YouCam Fun
YouCam Fun

Fotoğraflarınızı neşelendirmeye devam edin.

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 7 saat önce

YouCam Fun, iPhone ve iPad'ler üzerinden kullanılabilen, fotoğraf ve videolarınıza çeşitli filtreler eklemenizi sağlayan bir uygulamadır.

Snapchat'in yolundan giden uygulamaların arasına YouCam Fun da eklendi. Fotoğraflara ve videolara filtreler ekleyebildiğiniz YouCam Fun, Snapchat'in yolundan gidiyor olsa da bunu kendi yöntemleri ile yapmayı başarıyor ve bütün kullanıcılarına bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Yani uygulamaya girdiğinizde karşınıza çıkacak şeylerin bir kısmı tanıdık olsa da bir kısmının da gayet orijinal olduğunu söylemek gerek.

Diğer uygulamalar gibi YouCam Fun'a giriş yaptıktan sonra ne yapmak istediğinizi belirliyorsunuz. Uygulama üzerinden video ya da fotoğraf bölümüne girerek, hangisini yapmak istiyorsanız önce onu belirliyorsunuz. Ardından kullanmak istediğiniz filtreler arasında geçiş yaparak, en iyisi olduğunu düşündüğünüze geliyor ve işlemi sonlandırıyorsunuz. Oldukça eğlenceli içeriklerin olduğu o uygulamanın tanıtım videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri.
Üretici:
Perfect Corp.
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